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Самый большой в мире самолет «Мрия» уничтожен — каким его видел Новосибирск

Новосибирскому фотографу Славе Степанову удалось даже на нем полетать

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Слава Степанов в 2013 году летел на этом самолете из Швейцарии в Грецию

Слава Степанов в 2013 году летел на этом самолете из Швейцарии в Грецию

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Новосибирский фотограф Слава Степанов нашел в своем архиве фото гигантского самолета Ан-225 «Мрия». Недавно судно было уничтожено во время военной операции на Украине, об инциденте сообщала «Фонтанка» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

«Вчера мы утратили нашу "Мрию"», — цитирует издание видеообращение в Instragram Зеленского, которое было опубликовано 27 февраля.

Слава Степанов в 2013 году смог полетать на этом гиганте и сегодня сожалеет об уничтожении уникального самолета.

— Прилетели в Цюрих в Швейцарии. Они перевозили тогда оборудование. Долетел с ними до следующего плеча — дозаправка была в Афинах. Грандиозная машина. Чудо инженерной мысли. Оно потрясает. Мечты больше нет. Как-никак шестидвигательная реактивная машина — впечатляет. Я фанат авиации. Всю жизнь был им. И это большая утрата, — объяснил Слава Степанов.

Славе Степанову удалось побывать в кабине

Славе Степанову удалось побывать в кабине

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Ан-225 «Мрия» (укр. Мрія: «Мечта») — транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки ОКБ имени О. К. Антонова. Самый большой и грузоподъемный самолет за всю историю мировой авиации. Самолет был спроектирован и построен в СССР в единственном экземпляре на Киевском механическом заводе (руководитель проекта — В. И. Толмачев) в 1984–1988 годах.

Размеры самолета впечатляли

Размеры самолета впечатляли

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Первый полет был совершен 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины; до 27 февраля только один экземпляр находился в летном состоянии и эксплуатировался украинской компанией Antonov Airlines. В СССР имел бортовой номер СССР-82060, после распада СССР перешел в собственность Украины и получил бортовой номер UR-82060. Второй экземпляр так и не был достроен.

Ан-225 «Мрия» (укр. Мрія: «Мечта») — транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки ОКБ имени <nobr class="_">О. К.</nobr> Антонова

Ан-225 «Мрия» (укр. Мрія: «Мечта») — транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки ОКБ имени О. К. Антонова

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Первый полет был совершен 21 декабря 1988 года

Первый полет был совершен 21 декабря 1988 года

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Дважды «Мрию» удалось снимать в Новосибирске. Самолет попадал в объективы в апреле 2010 года и январе 2012 года.

Грузоподъемность самолета — до 250 тонн, крейсерская скорость — 800 км/ч, размах крыла — 88,4 м, взлетная масса — 640 т

Грузоподъемность самолета — до 250 тонн, крейсерская скорость — 800 км/ч, размах крыла — 88,4 м, взлетная масса — 640 т

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СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Новосибирский фотограф Слава Степанов ранее публиковал фото истребителя пятого поколения Су-57, технические характеристики которого тщательно скрываются. Фоторепортаж готовился два года. Самолеты снимали в Подмосковье на испытательной площадке с самых разных ракурсов, в том числе и с квадрокоптера.

Всё о спецоперации на Украине вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

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