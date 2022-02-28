Самый большой в мире самолет «Мрия» уничтожен — каким его видел Новосибирск

Новосибирский фотограф Слава Степанов нашел в своем архиве фото гигантского самолета Ан-225 «Мрия». Недавно судно было уничтожено во время военной операции на Украине, об инциденте сообщала «Фонтанка» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

«Вчера мы утратили нашу "Мрию"», — цитирует издание видеообращение в Instragram Зеленского, которое было опубликовано 27 февраля.



Слава Степанов в 2013 году смог полетать на этом гиганте и сегодня сожалеет об уничтожении уникального самолета.