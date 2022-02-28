Самый большой в мире самолет «Мрия» уничтожен — каким его видел Новосибирск

Новосибирский фотограф Слава Степанов нашел в своем архиве фото гигантского самолета Ан-225 «Мрия». Недавно судно было уничтожено во время военной операции на Украине, об инциденте сообщала «Фонтанка» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
«Вчера мы утратили нашу "Мрию"», — цитирует издание видеообращение в Instragram Зеленского, которое было опубликовано 27 февраля.
Слава Степанов в 2013 году смог полетать на этом гиганте и сегодня сожалеет об уничтожении уникального самолета.
— Прилетели в Цюрих в Швейцарии. Они перевозили тогда оборудование. Долетел с ними до следующего плеча — дозаправка была в Афинах. Грандиозная машина. Чудо инженерной мысли. Оно потрясает. Мечты больше нет. Как-никак шестидвигательная реактивная машина — впечатляет. Я фанат авиации. Всю жизнь был им. И это большая утрата, — объяснил Слава Степанов.
Ан-225 «Мрия» (укр. Мрія: «Мечта») — транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки ОКБ имени
Первый полет был совершен 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины; до 27 февраля только один экземпляр находился в летном состоянии и эксплуатировался украинской компанией Antonov Airlines. В СССР имел бортовой номер СССР-82060, после распада СССР перешел в собственность Украины и получил бортовой номер UR-82060. Второй экземпляр так и не был достроен.
Дважды «Мрию» удалось снимать в Новосибирске. Самолет попадал в объективы в апреле 2010 года и январе 2012 года.
Новосибирский фотограф Слава Степанов ранее публиковал фото истребителя пятого поколения Су-57, технические характеристики которого тщательно скрываются. Фоторепортаж готовился два года. Самолеты снимали в Подмосковье на испытательной площадке с самых разных ракурсов, в том числе и с квадрокоптера.
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