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Слава Степанов снял истребитель пятого поколения: смотрим на самолет, характеристики которого скрывают

Впечатляющий фоторепортаж, который снимался два года

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных целей

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных целей

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Слава Степанов два года снимал истребитель пятого поколения Су-57

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фото истребителя пятого поколения Су-57, технические характеристики которого тщательно скрываются. Фоторепортаж готовился два года. Самолеты снимали в Подмосковье на испытательной площадке с самых разных ракурсов, в том числе и с квадрокоптера.

— Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных целей. При этом самолет может преодолевать системы ПВО, контролировать воздушное пространство на дальнем расстоянии, разрушать системы управления действиями авиации противника, — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.

Смотрим, каким увидел новый самолет новосибирский фотограф.

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Ранее Слава Степанов побывал на месторождении Майском на Чукотке. Оно находится за полярным кругом рядом с самым северным городом России — Певеком.

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Слава Степановистребитель
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