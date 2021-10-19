Слава Степанов снял истребитель пятого поколения: смотрим на самолет, характеристики которого скрывают

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фото истребителя пятого поколения Су-57, технические характеристики которого тщательно скрываются. Фоторепортаж готовился два года. Самолеты снимали в Подмосковье на испытательной площадке с самых разных ракурсов, в том числе и с квадрокоптера.

— Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных целей. При этом самолет может преодолевать системы ПВО, контролировать воздушное пространство на дальнем расстоянии, разрушать системы управления действиями авиации противника, — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.

