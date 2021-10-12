Новосибирский фотограф снял, как добывают золото в тундре на Чукотке, — 9 впечатляющих фото

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на месторождении Майском на Чукотке. Оно находится за полярным кругом рядом с самым северным городом России — Певеком.

Съемка проходила в сентябре.

— Это прибрежная территория, поэтому нет таких континентальных морозов, как у нас. И если сравнивать с Якутией, которая находится южнее, чем Певек, то в Якутии сильно холоднее, — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов. — Месторождение тоже одно из самых северных в стране, и ветер, и влажность делают свое дело.