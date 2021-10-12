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Новосибирский фотограф снял, как добывают золото в тундре на Чукотке, — 9 впечатляющих фото

Майское находится за полярным кругом рядом с самым северным городом России

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В 180 километрах от месторождения находится город Певек

В 180 километрах от месторождения находится город Певек

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Новосибирский фотограф снял, как добывают золото в тундре на Чукотке

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на месторождении Майском на Чукотке. Оно находится за полярным кругом рядом с самым северным городом России — Певеком.

Съемка проходила в сентябре.

— Это прибрежная территория, поэтому нет таких континентальных морозов, как у нас. И если сравнивать с Якутией, которая находится южнее, чем Певек, то в Якутии сильно холоднее, — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов. — Месторождение тоже одно из самых северных в стране, и ветер, и влажность делают свое дело.

От города до месторождения пришлось добираться 180 км по автомобильной гравийной дороге.

— Территория вокруг незаселенная — безлюдная промерзшая тундра. Работать в таких условиях непросто, но результат того стоит — в год на Майском добывают более 4 тонн золота. Месторождение разрабатывает компания «Полиметалл», которая занимает второе место по добыче золота в России. Майское входит в пятерку крупнейших золотых месторождений России — разведанных запасов здесь хватит до 2032 года, — рассказал фотограф.

В год на Майском добывают более 4 тонн золота

В год на Майском добывают более 4 тонн золота

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Запасов золота должно хватить до 2032 года

Запасов золота должно хватить до 2032 года

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Майское входит в пятерку крупнейших золотых месторождений России

Майское входит в пятерку крупнейших золотых месторождений России

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От города до месторождения пришлось добираться <nobr class="_">180 км</nobr> по автомобильной гравийной дороге

От города до месторождения пришлось добираться 180 км по автомобильной гравийной дороге

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Месторождение находится в тундре

Месторождение находится в тундре

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Добраться до золота не так просто, как кажется на первый взгляд

Добраться до золота не так просто, как кажется на первый взгляд

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Территория вокруг незаселенная — безлюдная промерзшая тундра

Территория вокруг незаселенная — безлюдная промерзшая тундра

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Месторождение разрабатывает компания «Полиметалл», которая занимает второе место по добыче золота в России

Месторождение разрабатывает компания «Полиметалл», которая занимает второе место по добыче золота в России

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Летом Слава Степанов опубликовал снимки из Ташкента — самого большого города Средней Азии. Также он сделал снимки огромного современного парка в Краснодаре — его построил бизнесмен Сергей Галицкий. Парк разбит рядом со стадионом «Краснодар».

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Слава Степановдобыча золота
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