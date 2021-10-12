Новосибирский фотограф снял, как добывают золото в тундре на Чукотке, — 9 впечатляющих фото

Новосибирский фотограф снял, как добывают золото в тундре на Чукотке
Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на месторождении Майском на Чукотке. Оно находится за полярным кругом рядом с самым северным городом России — Певеком.
Съемка проходила в сентябре.
— Это прибрежная территория, поэтому нет таких континентальных морозов, как у нас. И если сравнивать с Якутией, которая находится южнее, чем Певек, то в Якутии сильно холоднее, — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов. — Месторождение тоже одно из самых северных в стране, и ветер, и влажность делают свое дело.
От города до месторождения пришлось добираться 180 км по автомобильной гравийной дороге.
— Территория вокруг незаселенная — безлюдная промерзшая тундра. Работать в таких условиях непросто, но результат того стоит — в год на Майском добывают более 4 тонн золота. Месторождение разрабатывает компания «Полиметалл», которая занимает второе место по добыче золота в России. Майское входит в пятерку крупнейших золотых месторождений России — разведанных запасов здесь хватит до 2032 года, — рассказал фотограф.
Летом Слава Степанов опубликовал снимки из Ташкента — самого большого города Средней Азии. Также он сделал снимки огромного современного парка в Краснодаре — его построил бизнесмен Сергей Галицкий. Парк разбит рядом со стадионом «Краснодар».