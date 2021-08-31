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Слава Степанов снял с высоты огромный парк в Краснодаре — смотрим, во что вложили 4 миллиарда

Площадь парка почти 23 гектара, прежде на его месте был пустырь

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Парк расположен на северо-востоке Краснодара рядом с крупнейшим в городе одноименным стадионом

Парк расположен на северо-востоке Краснодара рядом с крупнейшим в городе одноименным стадионом

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Новосибирец снял с высоты огромный дорогой парк в Краснодаре

Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки огромного современного парка в Краснодаре — его построил бизнесмен Сергей Галицкий. Парк разбит рядом со стадионом «Краснодар». По данным Forbes, он обошелся Сергею Галицкому в 4 миллиарда рублей.

Публикуем фотографии парка, который вызовет зависть у всех новосибирцев.

По данным сервиса «Контур.Фокус», прежде Сергей Галицкий являлся генеральным директором и одним из акционеров ПАО «Магнит». Сейчас он числится в 7 действующих компаниях. В частности, Сергей Галицкий является учредителем и участником ООО «Футбольный клуб "Краснодар"» — ему принадлежит 66,7%. Помимо этого, он — учредитель ООО «Русский терруар» (51%, компания занимается выращивание винограда). Также Сергей Галицкий является учредителем ООО «Пластиктрейд» (90%, компания занимается производством пластмасс и синтетических смол).

Площадь парка почти 23 гектара. До этого здесь был пустырь

Площадь парка почти 23 гектара. До этого здесь был пустырь

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Разработкой необычного для России проекта занимались специалисты немецкой архитектурной компании GMP International

Разработкой необычного для России проекта занимались специалисты немецкой архитектурной компании GMP International

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Создатели отошли от классической концепции строительства парковых зон. Все объекты урбанистического природного комплекса состоят из спиралей, изгибов и полусферических линий, что особенно заметно с высоты

Создатели отошли от классической концепции строительства парковых зон. Все объекты урбанистического природного комплекса состоят из спиралей, изгибов и полусферических линий, что особенно заметно с высоты

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Стадион, как и прилегающий к нему парк, полностью построен на деньги Сергея Галицкого, бывшего владельца крупнейшей сети магазинов в России «Магнит»

Стадион, как и прилегающий к нему парк, полностью построен на деньги Сергея Галицкого, бывшего владельца крупнейшей сети магазинов в России «Магнит»

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По некоторым оценкам, стоимость строительства составляет около <nobr class="_">400 млн</nobr> долларов

По некоторым оценкам, стоимость строительства составляет около 400 млн долларов

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Зеркальный лабиринт считается одной из самых популярных экспозиций комплекса. В центре него высажен королевский делоникс, привезенный с острова Мадагаскар, крона которого в период цветения покрывается огненными листьями

Зеркальный лабиринт считается одной из самых популярных экспозиций комплекса. В центре него высажен королевский делоникс, привезенный с острова Мадагаскар, крона которого в период цветения покрывается огненными листьями

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Летний амфитеатр может вместить до 200 человек

Летний амфитеатр может вместить до 200 человек

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Территория парка разбита на 30 зон для отдыха на любой вкус: от прогулок с детьми и просмотра кино под открытым небом до занятий активными видами спорта

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Здесь также есть летний амфитеатр, лабиринты, игровые площадки, скейтпарк, скалодром, веревочный панда-парк, фонтан, водоемы и многое другое

Здесь также есть летний амфитеатр, лабиринты, игровые площадки, скейтпарк, скалодром, веревочный панда-парк, фонтан, водоемы и многое другое

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В начале 2021 года Слава Степанов публиковал фотографии 10 других парков снятых с высоты — у него были кадры из России и стран зарубежья.

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КраснодарСлава Степановфотограф
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