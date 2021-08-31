Слава Степанов снял с высоты огромный парк в Краснодаре — смотрим, во что вложили 4 миллиарда

Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки огромного современного парка в Краснодаре — его построил бизнесмен Сергей Галицкий. Парк разбит рядом со стадионом «Краснодар». По данным Forbes, он обошелся Сергею Галицкому в 4 миллиарда рублей.

Публикуем фотографии парка, который вызовет зависть у всех новосибирцев.



По данным сервиса «Контур.Фокус», прежде Сергей Галицкий являлся генеральным директором и одним из акционеров ПАО «Магнит». Сейчас он числится в 7 действующих компаниях. В частности, Сергей Галицкий является учредителем и участником ООО «Футбольный клуб "Краснодар"» — ему принадлежит 66,7%. Помимо этого, он — учредитель ООО «Русский терруар» (51%, компания занимается выращивание винограда). Также Сергей Галицкий является учредителем ООО «Пластиктрейд» (90%, компания занимается производством пластмасс и синтетических смол).