Слава Степанов опубликовал фото 10 парков и скверов с высоты — мы посмотрели, где он их снял

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии парков и скверов России и стран зарубежья, но не подписал, в каких городах он сделал снимки.

Мы решили поискать сами, в каких городах могут быть такие парки, — вот что мы выяснили.