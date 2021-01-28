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Слава Степанов опубликовал фото 10 парков и скверов с высоты — мы посмотрели, где он их снял

В подборку попали кадры из России и ближнего зарубежья

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Как вы думаете, где было сделано это фото? Пишите ответ в комментариях

Как вы думаете, где было сделано это фото? Пишите ответ в комментариях

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Новосибирский фотограф сделал снимки скверов и парков в разных городах

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии парков и скверов России и стран зарубежья, но не подписал, в каких городах он сделал снимки.

Мы решили поискать сами, в каких городах могут быть такие парки, — вот что мы выяснили.

А это яркий снимок парка с названием «Ашхабад», который расположен в Ташкенте. Парк посвящен дружбе Узбекистана с&nbsp;Туркменистаном

А это яркий снимок парка с названием «Ашхабад», который расположен в Ташкенте. Парк посвящен дружбе Узбекистана с Туркменистаном

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Ну что, узнали на этом снимке сибирские леса? Фотограф сделал кадр лесопарка имени академика И. И. Синягина в Краснообске — поселке, расположенном между Кировским и Советским районами Новосибирска<br><br>

Ну что, узнали на этом снимке сибирские леса? Фотограф сделал кадр лесопарка имени академика И. И. Синягина в Краснообске — поселке, расположенном между Кировским и Советским районами Новосибирска

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Ну это совсем сложно. На фотографии лыжная трасса с милым названием «Снежинка» в Мурманске. Вдоль нее установлены 66 фонарных столбов, что позволяет местным спортсменам кататься даже в полярную ночь

Ну это совсем сложно. На фотографии лыжная трасса с милым названием «Снежинка» в Мурманске. Вдоль нее установлены 66 фонарных столбов, что позволяет местным спортсменам кататься даже в полярную ночь

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А вот этот цветочный парк, спроектированный с геометрической точностью, располагается в Грозном&nbsp;недалеко от «Грозного-Сити»

А вот этот цветочный парк, спроектированный с геометрической точностью, располагается в Грозном недалеко от «Грозного-Сити»

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Самый простой вопрос&nbsp;— на снимке скандальный каток, который расположен в центре нашего города. Кто только уже про него не шутил!

Самый простой вопрос — на снимке скандальный каток, который расположен в центре нашего города. Кто только уже про него не шутил!

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Спокойный и ухоженный сквер обустроен в Тюмени.&nbsp;Его создали в 2016 году по эскизу, за который проголосовали сами горожане

Спокойный и ухоженный сквер обустроен в Тюмени. Его создали в 2016 году по эскизу, за который проголосовали сами горожане

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Ночной снимок центрального парка им. И. В. Панфилова в Бишкеке. Первоначально он назывался парком «Звезда», но позднее получил имя героя Великой Отечественной войны

Ночной снимок центрального парка им. И. В. Панфилова в Бишкеке. Первоначально он назывался парком «Звезда», но позднее получил имя героя Великой Отечественной войны

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А это узнали? Должно быть просто угадать, что это летний снимок нашего сквера и скульптуры «Арфа» около Новосибирского театра оперы и балета

А это узнали? Должно быть просто угадать, что это летний снимок нашего сквера и скульптуры «Арфа» около Новосибирского театра оперы и балета

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Этот снимок сделан в Московской области&nbsp;— в центре Коломны на месте захоронений солдат, погибших в Великую Отечественную войну, стоит мемориальный парк<br>

Этот снимок сделан в Московской области — в центре Коломны на месте захоронений солдат, погибших в Великую Отечественную войну, стоит мемориальный парк

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Известный новосибирский фотограф Слава Степанов запечатлел на фото, как продвигается масштабное для нашего города строительство — возведение четвертого моста через Обь. Посмотрите снимки здесь.

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парки и скверыфотографвид с высоты
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