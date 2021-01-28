Слава Степанов опубликовал фото 10 парков и скверов с высоты — мы посмотрели, где он их снял

Новосибирский фотограф сделал снимки скверов и парков в разных городах
Известный новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии парков и скверов России и стран зарубежья, но не подписал, в каких городах он сделал снимки.
Мы решили поискать сами, в каких городах могут быть такие парки, — вот что мы выяснили.
Известный новосибирский фотограф Слава Степанов запечатлел на фото, как продвигается масштабное для нашего города строительство — возведение четвертого моста через Обь. Посмотрите снимки здесь.