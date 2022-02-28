Мэрия Новосибирска проведет проверку канализации на Титова — из нее две недели текли отходы на улицу

Несколько недель назад жильцы дома по улице Адриена Лежена, 27/1 в Новосибирске почувствовали жуткую вонь из закрытого подвала дома. В подвале многоэтажки они заметили, что в канализационных трубах образовались гигантские дыры, а подвал залило фекалиями.

