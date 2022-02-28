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Мэрия Новосибирска проведет проверку канализации на Титова — из нее две недели текли отходы на улицу

Канализационную трассу собираются передать в пользование городу

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Лужа, по словам читателя НГС, очень плохо пахла

Лужа, по словам читателя НГС, очень плохо пахла

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В мэрии Новосибирска проверят канализацию рядом с домами по улице Титова в Ленинском районе. 18 февраля из нее разлилась гигантская лужа. По словам местного жителя, никто не решал проблему две недели.

По вопросу ситуации с канализационными объектами по адресу ул. Титова, 253/1–253/5, находящимися на балансе ООО «Вертикаль-НСК», Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска сообщает следующее.

— По информации МУП Новосибирска «Горводоканал» балансодержателем канализационных объектов является ООО «Вертикаль-НСК». Данная организация вошла в процедуру банкротства и не имеет возможности обслуживать канализационные сети. По запросу Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в МУП г. Новосибирска «Горводоканал» предприятие выполнило устранение дефекта 11 февраля, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Представители Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города сообщили, что в ближайшее время планируют выполнить проверку данных канализационных объектов.

— 14 февраля 2022-го принято решение о передаче в муниципальную собственность города Новосибирска и на баланс МУП Новосибирска «Горводоканал» объектов водоотведения, находящихся в собственности ООО «Вертикаль-НСК». В настоящее время проводятся мероприятия по передаче в муниципальную собственность указанных объектов, — уточнили в пресс-службе мэрии города.

В ответ на запрос журналиста НГС в мэрии объяснили, что в Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города по данному вопросу жители за помощью не обращались.

Несколько недель назад жильцы дома по улице Адриена Лежена, 27/1 в Новосибирске почувствовали жуткую вонь из закрытого подвала дома. В подвале многоэтажки они заметили, что в канализационных трубах образовались гигантские дыры, а подвал залило фекалиями.

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канализациямэрия
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