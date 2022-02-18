«Налицо экологическая катастрофа»: у многоэтажек в Новосибирске прорвало канализацию — лужа утекает в частный сектор

В Новосибирске рядом с домами по улице Титова в Ленинском районе разлилась гигантская лужа из канализации. По словам местного жителя, проблема возникла еще две недели назад, но пока никто ее не решил.

Как рассказал НГС местный житель, фекальное озеро разлилось у дома № 253/1 по улице Титова. Он сообщил, что по этой проблеме жильцы близлежащих домов неоднократно обращались в разные ответственные ведомства.