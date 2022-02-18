«Налицо экологическая катастрофа»: у многоэтажек в Новосибирске прорвало канализацию — лужа утекает в частный сектор

В Новосибирске рядом с домами по улице Титова в Ленинском районе разлилась гигантская лужа из канализации. По словам местного жителя, проблема возникла еще две недели назад, но пока никто ее не решил.
Как рассказал НГС местный житель, фекальное озеро разлилось у дома
— Собственником этой канализационной трассы и канализационной насосной станции является «Вертикаль-НСК», застройщик ЖК «Любимый». Пять домов уже сдали, а два дома еще строят. В определенный момент он обслуживал ее, и трасса была. Полгода назад в первый раз встала, — поясняет местный житель.
В обслуживающей трассу компании сообщили, что канализацию больше не обслуживают. Поэтому жильцы обратились в администрацию Ленинского района.
— В Ленинской администрации попытались пообщаться с директором, но он сказал, что денег нет. «Я обслуживать не буду. Забирайте, она мне не нужна». Мы сами оплатили и почистили трассу в первый раз, но всё встало. О том, что застройщик бросил обслуживание трассы и КНС, на которой стоят пять четырнадцатиэтажных домов, мы уведомили департамент энергетики ЖКХ. Уведомили мэрию. В департаменте Минприроды мне сказали, что если в речку не течет, то они ничего делать не будут, — подытожил новосибирец.
Позднее, уточнил сибиряк, застройщик заявил, что канализационную трассу передадут городу, а ее обслуживанием займется Горводоканал. Процесс передачи, по его словам, займет три месяца. Всё это время, сетует мужчина, канализация будет течь и дальше.
— Тут налицо экологическая катастрофа. Она увеличивается с каждым днем всё больше и больше, перетекает на другую сторону, а там такая болотистая местность, — говорит местный житель.
Николай Данилов, директор «Вертикаль-НСК», 17 февраля сказал журналисту НГС, что он занят и сможет поговорить на следующий день. 18 февраля Николай Данилов сказал, что никакой проблемы нет, а на место прорыва вызвали аварийную службу. Комментировать, что произошло до этого и почему три недели канализацию не ремонтировали, директор «Вертикаль-НСК» отказался и бросил трубку.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать эту ситуацию.
На днях жильцы дома по улице Адриена Лежена, 27/1 в Новосибирске почувствовали жуткую вонь из закрытого подвала дома. В подвале многоэтажки они заметили, что в канализационных трубах образовались гигантские дыры, а подвал залило фекалиями.