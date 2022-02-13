«Фекальное озеро»: жильцы дома на Лежена пожаловались на жуткую вонь из-за прорыва канализации в подвале

Жильцы дома по улице Адриена Лежена, 27/1 в Новосибирске почувствовали жуткую вонь из закрытого подвала дома. На днях двое местных жителей увидели открытую дверь в его помещение и спустились вниз. Оказалось, что в канализационных трубах образовались гигантские дыры, а подвал залило фекалиями.

Жалобы на неприятный запах из подвала у местных возникали регулярно. Но такая резкая вонь появилась лишь около двух недель назад.

— В один прекрасный день жители обнаружили, что подвал открыт. Двое мужчин спустились туда и сняли видео. Обнаружили там целое озеро. Увидели, что там пробиты трубы. Видимо, там был засор и управляющая компания или сантехники от нее решили не прочищать должным образом, а сделать проще — проломить. В связи с этим там и образовалось фекальное озеро. Стоит смрад, — пояснил местный житель, который предпочел остаться анонимным.