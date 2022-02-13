«Фекальное озеро»: жильцы дома на Лежена пожаловались на жуткую вонь из-за прорыва канализации в подвале

Жильцы дома по улице Адриена Лежена, 27/1 в Новосибирске почувствовали жуткую вонь из закрытого подвала дома. На днях двое местных жителей увидели открытую дверь в его помещение и спустились вниз. Оказалось, что в канализационных трубах образовались гигантские дыры, а подвал залило фекалиями.
Жалобы на неприятный запах из подвала у местных возникали регулярно. Но такая резкая вонь появилась лишь около двух недель назад.
— В один прекрасный день жители обнаружили, что подвал открыт. Двое мужчин спустились туда и сняли видео. Обнаружили там целое озеро. Увидели, что там пробиты трубы. Видимо, там был засор и управляющая компания или сантехники от нее решили не прочищать должным образом, а сделать проще — проломить. В связи с этим там и образовалось фекальное озеро. Стоит смрад, — пояснил местный житель, который предпочел остаться анонимным.
В субботу, 12 февраля, рассказывает мужчина, жильцы решили собраться вместе, оценить масштабы бедствия и составить акт. Однако на месте они обнаружили, что замки на подвале поменяли — зайти туда было нельзя.
— Несколько раз звонили диспетчеру, но они отказались выезжать и предоставлять доступ жильцам. Пока непонятно, как и когда исправлять будут. Управляющая компания была в курсе ситуации — жильцы отправляли и видео, и обращались неоднократно. Внятного ответа от них не было. Они сказали, что сейчас бригад нет, в понедельник только приедут и будут смотреть. Но комментариев о сложившейся ситуации от них не поступало, — добавил мужчина.
Корреспондент НГС обратилась в аварийно-диспетчерскую службу с вопросом, поступала ли заявка по этой проблеме. Диспетчер сообщила, что 12 февраля подобной заявки по адресу Адриена Лежена, 27/1 не поступало. Информацию о заявках за прошлые дни предоставить отказались.
НГС отправил запрос в управляющую компанию АО «МКС-Новосибирск» с просьбой прокомментировать ситуацию. По номеру диспетчерской службы на звонок никто не ответил.
«МКС-Новосибирск», согласно информации на официальном сайте компании, управляет 659 домами в Новосибирске и области — это около 2 миллионов квадратных метров жилья. По данным «Контур.Фокуса», компания является учредителем, в частности, управляющих компаний «ЖКХ-Гарант» и «Дзержинец». Согласно отчётности за 2020 год, компания заработала 591 миллион рублей, чистая прибыль составила 11,3 миллиона. Часть прибыли «МКС-Новосибирск» получает от госконтрактов — в общей сложности с ней было заключено 305 контрактов на 37 миллионов рублей.
Согласно данным Росстата, компанией владеет ООО «ДКТ» столичных предпринимателей Игоря Бушина, Геннадия Дурнева и Александра Ушакова, но они могут не являться текущими акционерами новосибирской компании.
С «МКС-Новосибирск» связан крупный медийный скандал: учредителем нескольких управляющих компаний, которые связывали с «МКС», был Сергей Проничев — его задержали вместе с новосибирским журналистом Николаем Сальниковым. Последнего обвиняли в вымогательстве. Издание «Прецедент» сообщало, что еще в 2016 году руководители нескольких УК Новосибирска заявляли о попытке рейдерского захвата их бизнеса со стороны «МКС».