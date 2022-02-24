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Врачам из мобильных инфекционных бригад в Новосибирске выдали планшеты для экономии времени

У них есть доступ к карточке пациента, в которую можно внести данные осмотра на дому

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Например, поликлиника <nobr class="_">№ 29</nobr> получила 10 планшетов, 4 из них передали педиатрической службе

Например, поликлиника № 29 получила 10 планшетов, 4 из них передали педиатрической службе

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Инфекционным бригадам в Новосибирске начали выдавать планшеты, которые позволят врачу увидеть всю медицинскую информацию о пациенте, сделать назначения и оформить больничный. Так ему не придется после работы на выезде тратить время на внесение информации о пациентах, сидя в кабинете.

Планшеты позволяют получить защищенный доступ к медицинской информационной системе (МИС) Новосибирской области, то есть врач будет видеть анамнез пациента, фиксировать результаты осмотра.

— По сути, медицинские работники во время выездов получают полноценное рабочее место. Это пилотный проект, который в дальнейшем будет развиваться и масштабироваться, — передает пресс-служба губернатора и правительства региона слова заместителя министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирины Савельевой.

В пресс-службе уточнили, что в конце прошлого года по поручению губернатора министерство цифрового развития и связи региона приобрело и передало медицинским учреждениям 46 планшетных компьютеров — для ковидных бригад, которые выезжают к пациентам на дом. Их выдали службе скорой медицинской помощи и пяти поликлиникам областного центра, в том числе поликлинике № 29.

Главный врач поликлиники № 29 Альбина Николаева рассказала, что их задачей было в тестовом режиме понять, насколько функционал доступен к использованию на выезде, возможно ли просматривать всю информацию, которую видит врач в своем кабинете, может ли доктор в ходе работы у пациента дома внести всю информацию о нем:

— Планшет дает возможность всю информацию вносить непосредственно на вызове. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, вопрос времени очень важен, и наличие у доктора на вызове планшета, конечно, сокращает время и дает возможность использования информации, которая была введена коллегами раньше.

Городская поликлиника № 29 обслуживает две трети Калининского района, к ней прикреплено 112 тысяч человек, в том числе 28 тысяч детей. В последнюю волну COVID-19, по словам главного врача поликлиники, в день поступало до 2000 вызовов, в обычное время их в среднем 300–350.

Заведующая педиатрическим отделением Городской поликлиники № 29 Ольга Плохотнюк считает, что работа с планшетом сокращает время, которое тратит врач мобильной бригады на пациента, минимум в два раза:

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Пятая волна ковидаПятая волна ковида

— Иногда к одному пациенту ходят разные врачи. Сегодня идет один участковый врач, завтра — другой. Поэтому очень важно взаимодействие. Рекомендации и назначения должны быть четкими и понятными для наших родителей, от этого зависит здоровье наших маленьких пациентов. С помощью планшета мы можем удаленно внести в амбулаторную карту сведения после осмотра пациента, мы можем выдать рекомендации и внести их в карту. Уже сейчас мы можем выдать направления на анализы, можем заполнить направление на ПЦР-тест на ковид, выдать больничный лист, — передает слова Ольги Плохотнюк пресс-служба.

Ранее мы рассказывали, когда в Новосибирске может возобновиться оказание плановой помощи.

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