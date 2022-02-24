Врачам из мобильных инфекционных бригад в Новосибирске выдали планшеты для экономии времени

Инфекционным бригадам в Новосибирске начали выдавать планшеты, которые позволят врачу увидеть всю медицинскую информацию о пациенте, сделать назначения и оформить больничный. Так ему не придется после работы на выезде тратить время на внесение информации о пациентах, сидя в кабинете.

Планшеты позволяют получить защищенный доступ к медицинской информационной системе (МИС) Новосибирской области, то есть врач будет видеть анамнез пациента, фиксировать результаты осмотра.

— По сути, медицинские работники во время выездов получают полноценное рабочее место. Это пилотный проект, который в дальнейшем будет развиваться и масштабироваться, — передает пресс-служба губернатора и правительства региона слова заместителя министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирины Савельевой.

