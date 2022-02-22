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«Это рабочий момент»: на станции «Речной вокзал» образуются очереди из-за новых турникетов

В метрополитене принесли извинения за неудобства

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Утром 22 февраля новосибирцы выстроились в очередь

Утром 22 февраля новосибирцы выстроились в очередь

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В Новосибирске утром 22 февраля на станции «Речной вокзал» образовались очереди из-за новых турникетов. Из-за отсутствия части турникетов на станции была давка в час пик.

— Убрали старые турникеты, которые еще вчера были на месте. Теперь всем приходится идти с того входа, где установили новые турникеты. В метро — большая давка. Очереди выстраиваются прямо от входных дверей, — сообщил «МК в Новосибирске» читатель Юрий.

В пресс-службе метрополитена рассказали корреспонденту НГС, что сейчас на станции идут работы по замене турникетов на новые.

— Ситуация простая. Начались работы по демонтажу старых, а затем будут устанавливаться новые. Старые турникеты, которые были, 2 направления по 4 прохода — 8 проходов. Сейчас одно направление закрыто — идут работы. А на новом направлении — 6 терминалов. То есть стало на два меньше. Метрополитен приносит извинения за неудобства, предоставленные пассажирам, но без этого никак. Без этого не появится новых, — рассказали в пресс-службе метрополитена.

На станции «Речной вокзал» в новосибирском метрополитене заработали новые турникеты с безударными створками. На всё оборудование потратили около 25 миллионов рублей, вторую часть будут устанавливать в следующем году.

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метроочередьтурникеты
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