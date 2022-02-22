Колхозные палатки и ларьки с беляшами: авторедактор НГС — о тяжелом будущем привокзальной площади

В конце декабря в Новосибирске началось строительство сети подземных переходов с торговыми павильонами под привокзальной площадью. Между тем сама площадь вот уже 30 лет после падения СССР никак не меняется и представляет собой унылое неухоженное пространство с колхозными торговыми палатками из 90-х. И ведь до сих пор нет планов как-то изменить площадь у вокзала Новосибирск-Главный, которая является воротами города — своими рассуждениями о градостроительной импотенции властей делится авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
Я помню эту площадь 30 лет назад, здесь ничего не поменялось. И когда оказываешься тут сейчас, словно переносишься на машине времени в тяжелые, угрюмые 90-е. Огромное пустынное пространство без каких-либо скверов, элементов благоустройства, архитектурных форм. Самые настоящие колхозные палатки с каким-то развешанным тряпьем — натуральная Гусинобродская барахолка из 90-х.
Есть стационарный павильон — уже старый, ободранный, с кучами мусора, стаями голубей, заклеенными объявлениями уличными холодильниками.
Кусок площади отведен под платную муниципальную стоянку — никому не нужную, пустынную, полузаброшенную, с будкой-скворечником для охраны.
А что видит гость города, когда выходит из вокзала? Высотную гостиницу «Новосибирск», но вы только приглядитесь к ней — это же самая распоследняя срамота! Окна некогда интересного советского здания вот уже многие годы частично заложены шлакоблоками. Шлакоблоками, товарищи!
Видны кривые швы, они даже не заштукатурены — такого не встретишь, наверное, уже даже на сараях в глухих деревнях. Всё обветшавшее, ободранное. Уже даже несчастный долгострой «Турист» на пл. Маркса приобрел современный стеклянный фасад, а до этого здания в самом центре города никому нет дела.
Единственное, что на площади выглядит прилично, это объекты РЖД — главный и пригородный вокзалы.
Хотя, по моему мнению, еще на этапе проектирования вокзала Новосибирск-Главный это здание было неудачно «посажено в яму» — с площади открывается вид только на верхнюю часть вокзала, скрадывается обзор этого величественного архитектурного объекта.
В советские годы площадь выглядела прекрасно. Она не была пустынной, тут удачно сочетались транспортные развязки и большое количество зелени. Что мешает сейчас хотя бы убрать палатки и сделать газоны с лавочками? Я спросил у мэрии города о планах по реконструкции площади — на этот счет мне ничего нового не сообщили. Зато подтвердили, что колхозные киоски были, есть и будут.
— В настоящее время по адресному ориентиру Вокзал Новосибирск-Главный схемой предусмотрено 5 существующих мест размещения нестационарных торговых объектов (далее — НТО). Тип нестационарного торгового объекта: торговый павильон, киоск, торговый автофургон. Специализация нестационарного торгового объекта — продовольственные товары, непродовольственные товары. Данные нестационарные объекты размещены на основании действующих договоров аренды земельных участков и договоров на размещение и эксплуатацию, — сообщили в мэрии.
Так что подождем еще 30 лет, может к какому-нибудь мировому чемпионату и тут наведут порядок.
Почитайте подробнее о строительстве сети подземных переходов у вокзала.
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