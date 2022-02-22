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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Колхозные палатки и ларьки с беляшами: авторедактор НГС — о тяжелом будущем привокзальной площади

Вот уже 30 лет после падения СССР пл. Гарина-Михайловского никак не меняется

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Общий вид на площадь

Общий вид на площадь

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В конце декабря в Новосибирске началось строительство сети подземных переходов с торговыми павильонами под привокзальной площадью. Между тем сама площадь вот уже 30 лет после падения СССР никак не меняется и представляет собой унылое неухоженное пространство с колхозными торговыми палатками из 90-х. И ведь до сих пор нет планов как-то изменить площадь у вокзала Новосибирск-Главный, которая является воротами города — своими рассуждениями о градостроительной импотенции властей делится авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

Палатки с развешанной одеждой

Палатки с развешанной одеждой

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Я помню эту площадь 30 лет назад, здесь ничего не поменялось. И когда оказываешься тут сейчас, словно переносишься на машине времени в тяжелые, угрюмые 90-е. Огромное пустынное пространство без каких-либо скверов, элементов благоустройства, архитектурных форм. Самые настоящие колхозные палатки с каким-то развешанным тряпьем — натуральная Гусинобродская барахолка из 90-х.

Кому беляш?

Кому беляш?

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Есть стационарный павильон — уже старый, ободранный, с кучами мусора, стаями голубей, заклеенными объявлениями уличными холодильниками.

Платная стоянка пуста

Платная стоянка пуста

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Кусок площади отведен под платную муниципальную стоянку — никому не нужную, пустынную, полузаброшенную, с будкой-скворечником для охраны.

Вид на отель «Новосибирск»

Вид на отель «Новосибирск»

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А что видит гость города, когда выходит из вокзала? Высотную гостиницу «Новосибирск», но вы только приглядитесь к ней — это же самая распоследняя срамота! Окна некогда интересного советского здания вот уже многие годы частично заложены шлакоблоками. Шлакоблоками, товарищи!

Когда меняли окна, проемы частично заложили шлакоблоками

Когда меняли окна, проемы частично заложили шлакоблоками

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Видны кривые швы, они даже не заштукатурены — такого не встретишь, наверное, уже даже на сараях в глухих деревнях. Всё обветшавшее, ободранное. Уже даже несчастный долгострой «Турист» на пл. Маркса приобрел современный стеклянный фасад, а до этого здания в самом центре города никому нет дела.

Вид на гостиницу в 2011 году

Вид на гостиницу в 2011 году

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Единственное, что на площади выглядит прилично, это объекты РЖД — главный и пригородный вокзалы.

Полный вид на здание вокзала

Полный вид на здание вокзала

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Хотя, по моему мнению, еще на этапе проектирования вокзала Новосибирск-Главный это здание было неудачно «посажено в яму» — с площади открывается вид только на верхнюю часть вокзала, скрадывается обзор этого величественного архитектурного объекта.

По оценке историка и сотрудника Музея города Новосибирска Константина Голодяева, фотография сделана в период до 1968 года — именно тогда механические часы на здании вокзала сменили на электронные

По оценке историка и сотрудника Музея города Новосибирска Константина Голодяева, фотография сделана в период до 1968 года — именно тогда механические часы на здании вокзала сменили на электронные

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В советские годы площадь выглядела прекрасно. Она не была пустынной, тут удачно сочетались транспортные развязки и большое количество зелени. Что мешает сейчас хотя бы убрать палатки и сделать газоны с лавочками? Я спросил у мэрии города о планах по реконструкции площади — на этот счет мне ничего нового не сообщили. Зато подтвердили, что колхозные киоски были, есть и будут.

Вид на площадь в 2015 году

Вид на площадь в 2015 году

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— В настоящее время по адресному ориентиру Вокзал Новосибирск-Главный схемой предусмотрено 5 существующих мест размещения нестационарных торговых объектов (далее — НТО). Тип нестационарного торгового объекта: торговый павильон, киоск, торговый автофургон. Специализация нестационарного торгового объекта — продовольственные товары, непродовольственные товары. Данные нестационарные объекты размещены на основании действующих договоров аренды земельных участков и договоров на размещение и эксплуатацию, — сообщили в мэрии.

Площадь в 2008 году

Площадь в 2008 году

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Так что подождем еще 30 лет, может к какому-нибудь мировому чемпионату и тут наведут порядок.

Почитайте подробнее о строительстве сети подземных переходов у вокзала.

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вокзалПривокзальная площадь
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