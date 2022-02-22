Колхозные палатки и ларьки с беляшами: авторедактор НГС — о тяжелом будущем привокзальной площади

В конце декабря в Новосибирске началось строительство сети подземных переходов с торговыми павильонами под привокзальной площадью. Между тем сама площадь вот уже 30 лет после падения СССР никак не меняется и представляет собой унылое неухоженное пространство с колхозными торговыми палатками из 90-х. И ведь до сих пор нет планов как-то изменить площадь у вокзала Новосибирск-Главный, которая является воротами города — своими рассуждениями о градостроительной импотенции властей делится авторедактор НГС Дмитрий Косенко.