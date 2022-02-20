«Тут такие высокие здания, как в Москве!»: детей погибших шахтеров на «Листвяжной» привезли в Новосибирск

В Новосибирск приехала делегация из Кемеровской области — семьи шахтеров, погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная». Для них устроили экскурсию по Новосибирску, а также пригласили на балет «Золушка» в НОВАТ. Мы побывали в театре и поговорили с детьми.

Договоренности о такой благотворительной акции, как стало известно НГС, удалось достигнуть после визита губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва в прошлые выходные. Он приехал в НОВАТ вместе с семьей, в том числе с женой Анной Цивилёвой. Губернатор Кузбасса побывал на премьере балета «Тщетная предосторожность» в НОВАТе и поблагодарил коллектив театра за исполнение «Реквиема» в память о жертвах аварии на шахте «Листвяжная». После переговоров с руководством театра было решено привести детей на балет «Золушка». Театр предоставил билеты бесплатно.