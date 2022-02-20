«Тут такие высокие здания, как в Москве!»: детей погибших шахтеров на «Листвяжной» привезли в Новосибирск

В Новосибирск приехала делегация из Кемеровской области — семьи шахтеров, погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная». Для них устроили экскурсию по Новосибирску, а также пригласили на балет «Золушка» в НОВАТ. Мы побывали в театре и поговорили с детьми.
Договоренности о такой благотворительной акции, как стало известно НГС, удалось достигнуть после визита губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва в прошлые выходные. Он приехал в НОВАТ вместе с семьей, в том числе с женой Анной Цивилёвой. Губернатор Кузбасса побывал на премьере балета «Тщетная предосторожность» в НОВАТе и поблагодарил коллектив театра за исполнение «Реквиема» в память о жертвах аварии на шахте «Листвяжная». После переговоров с руководством театра было решено привести детей на балет «Золушка». Театр предоставил билеты бесплатно.
— Мы привезли делегацию из Кемеровской области — 85 человек, из них 50 детей. Это семьи шахтеров, которые пострадали во время аварии на шахте «Листвяжной». Для ребят и членов семей — это большой подарок, интересная поездка. Они будут смотреть спектакль «Золушка», помимо этого ждет экскурсия по городу, посещение дельфинария. Мы постарались сделать так, чтобы у ребят поднималось настроение, были новые впечатления и немного отвлечь от тех печальных событий, которые произошли у нас в регионе, — объяснила Анна Юдина, министр культуры и национальной политики Кузбасса.
Многие дети приехали в сопровождении взрослых. Их мамы, папы, дяди и тети не особо хотели общаться с журналистами. Судя по всему, многие опасались неуместных вопросов и просто отрицательно кивали на просьбу рассказать о впечатлениях о городе. Что не скажешь о детях. Юные гости с удовольствием отвечали на вопросы о Новосибирске, балете, поездке и позировали для камер. Детский смех, суета и радость быстро заполонили коридоры театра.
— Очень понравилось. Балет очень красивый и живая музыка. Так интересно. Непонятно, что будет дальше, — перебивая сестру сказал Сережа. — Город очень нравится. Тут такие высокие дома, как в Москве. Очень большие красивые здания.
Его сестра деловито добавила, что в дороге ее немного укачивало, но настроение этот факт ей не испортил:
— Да, это похоже на Москву!
— Добрались хорошо. Так актеры играют ярко, какая у них пластика движений! — в восторге поделился впечатлениями Никита.
Но это интервью было прервано очень бойкой девчушкой.
— Это было круто! — врывается в разговор с мальчиками бойкая Лиза. — Познакомилась с девочкой Златой. Мне шесть лет. Классный такой балет. Мне понравилось, как танцевала крестная фея. А какая красивая карета и Золушки! И люстра такая большая в зале, прикольная.
— Меня зовут Алена Петровна! Так Золушка понравилась! — прокричала Алена Петровна и побежала дальше по своим делам.
В декабре «Реквием для солистов, хора и оркестра» Джузеппе Верди исполнили в Новосибирском театре оперы и балета в память о жертвах аварии на шахте «Листвяжная».Трагедия произошла 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. Это крупнейшая авария на российской шахте за последние 11 лет — после двух взрывов на «Распадской», когда погиб 91 человек.
В ночь на 26 ноября, спустя почти сутки после взрыва на шахте «Листвяжная», были арестованы директор предприятия и ряд других лиц, в том числе сотрудники местного Ростехнадзора, которые якобы халатно проверяли этот объект. Оказалось, что за ширмой практически идеального предприятия холдинга «СДС» скрывалась шахта с огромным количеством проблем и крупными авариями, в которых до этого погибли почти 20 человек — и никто не отсидел за это ни одного дня в тюрьме.