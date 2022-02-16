Ростехнадзор нашел 48 нарушений на объектах теплосетевой компании в Новосибирске

Сибирское управление Ростехнадзора зафиксировало 48 нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности на объектах ООО «Новосибирская теплосетевая компания». Об этом сообщили на сайте ведомства.



Выездная внеплановая проверка проводилась в период с 31 января по 11 февраля текущего года и была согласована с органами прокуратуры. Проверка проводилась по факту произошедших инцидентов на опасных производственных объектах «Участок трубопроводов теплосети 1 РТС» и «Участок трубопроводов теплосети 2 РТС».