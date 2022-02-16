Ростехнадзор нашел 48 нарушений на объектах теплосетевой компании в Новосибирске

Сибирское управление Ростехнадзора зафиксировало 48 нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности на объектах ООО «Новосибирская теплосетевая компания». Об этом сообщили на сайте ведомства.
Выездная внеплановая проверка проводилась в период с 31 января по 11 февраля текущего года и была согласована с органами прокуратуры. Проверка проводилась по факту произошедших инцидентов на опасных производственных объектах «Участок трубопроводов теплосети 1 РТС» и «Участок трубопроводов теплосети 2 РТС».
— В ходе проверочных мероприятий было выявлено 48 нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности. Установлено, что эксплуатация опасных производственных объектов осуществляется в отсутствии проектной документации на трубопроводы тепловой сети; отсутствует экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов на тепловой сети; на трубопроводах отсутствует тепловая изоляция; не обеспечивается отвод попавшей в камеру воды и другие нарушения, — сообщили в Роспотребнадзоре.
По результатам проверки, сообщает Сибирское управление Ростехнадзора, выдан акт и предписание об устранении нарушений в установленные сроки. Также в отношении юрлица и должностных лиц ООО «Новосибирская теплосетевая компания» возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.
ООО «Новосибирская теплосетевая компания» поставляет тепло с 2018 года, ее учредитель — ООО «Сибирская генерирующая компания». Конечный владелец — АО «Сибирская угольная энергетическая компания». Согласно «Контур.Фокусу», выручка компании за 2020 год составила 2,7 миллиарда рублей.
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