На территории отеля «Хилтон» в центре прошли учения спасателей — показываем фото

Сегодня, 15 февраля, в Новосибирске прошли антитеррористические учения на территории отеля «Хилтон». Пожарные эвакуировали с крыши
— По легенде учений, на кровле десятиэтажного здания остались люди, которым нужна была помощь. Их эвакуировали пожарные чрезвычайного ведомства — для этого сотрудники МЧС России задействовали специализированную высотную технику, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по НСО.
В учениях также участвовали сотрудники ФСБ, полиции, Росгвардии, ГУФСИН и других силовых структур.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ Новосибирской области, учения провели в рамках подготовки к крупным спортивным мероприятиям, которые пройдут в городе.
— Подразделениями силовых структур на практике отработан сценарий с введением соответствующего правового режима контртеррористической операции, освобождением заложников, проведением аварийно-спасательных, эвакуационных и других неотложных работ по ликвидации последствий террористического акта, — сообщает управление.
Ранее новосибирские спасатели провели учения ночью на станции метро «Золотая Нива». Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС, как будут спасать людей при реальном пожаре.