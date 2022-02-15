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На территории отеля «Хилтон» в центре прошли учения спасателей — показываем фото

На место выезжали силовики

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Операцию «Экран» провели в центральном районе

Операцию «Экран» провели в центральном районе

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Сегодня, 15 февраля, в Новосибирске прошли антитеррористические учения на территории отеля «Хилтон». Пожарные эвакуировали с крыши 10-этажки двоих человек.

— По легенде учений, на кровле десятиэтажного здания остались люди, которым нужна была помощь. Их эвакуировали пожарные чрезвычайного ведомства — для этого сотрудники МЧС России задействовали специализированную высотную технику, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по НСО.

Цель учений — подготовка к действиям спасателей во время спортивных соревнований в Новосибирске

Цель учений — подготовка к действиям спасателей во время спортивных соревнований в Новосибирске

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В учениях также участвовали сотрудники ФСБ, полиции, Росгвардии, ГУФСИН и других силовых структур.

Чтобы помочь тем, кто находился на крыше, спасатели поднялись на высоту в 20 метров

Чтобы помочь тем, кто находился на крыше, спасатели поднялись на высоту в 20 метров

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Как сообщили в пресс-службе УФСБ Новосибирской области, учения провели в рамках подготовки к крупным спортивным мероприятиям, которые пройдут в городе.

— Подразделениями силовых структур на практике отработан сценарий с введением соответствующего правового режима контртеррористической операции, освобождением заложников, проведением аварийно-спасательных, эвакуационных и других неотложных работ по ликвидации последствий террористического акта, — сообщает управление.

Операцию осложнял ветер и припаркованные рядом со зданием машины

Операцию осложнял ветер и припаркованные рядом со зданием машины

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По данным ФСБ, подразделения, которые участвовали в учениях, готовы к предотвращению чрезвычайной ситуации

По данным ФСБ, подразделения, которые участвовали в учениях, готовы к предотвращению чрезвычайной ситуации

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Ранее новосибирские спасатели провели учения ночью на станции метро «Золотая Нива». Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС, как будут спасать людей при реальном пожаре.

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