На территории отеля «Хилтон» в центре прошли учения спасателей — показываем фото

Сегодня, 15 февраля, в Новосибирске прошли антитеррористические учения на территории отеля «Хилтон». Пожарные эвакуировали с крыши 10-этажки двоих человек.

— По легенде учений, на кровле десятиэтажного здания остались люди, которым нужна была помощь. Их эвакуировали пожарные чрезвычайного ведомства — для этого сотрудники МЧС России задействовали специализированную высотную технику, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по НСО.

