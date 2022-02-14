Депутат заявил о коррупции в новосибирской полиции из-за незаконной торговли — что на это ответил начальник МВД

Сегодня, 14 февраля, депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев заявил на сессии, что подозревает сотрудников полиции в связи с людьми, которые устанавливают несанкционированные торговые точки в Дзержинском районе.
— У себя на округе я восемь лет борюсь с незаконной торговлей. Устанавливаются незаконные объекты, торгуют непонятно чем. Функция по контролю и пресечению этой деятельности не выполняется. Мы всё это время боремся с организованной преступной группой. Всё чаще убеждаюсь, что в этой структуре есть и сотрудники органов полиции. Из-за бездействия полиции мы дошли до того, что жулики начинают выдвигать свои требования как администрации района, так и мэрии Новосибирска. Соответственно, у меня есть основания полагать, что речь идет о коррупции, — заявил депутат на заседании горсовета
Георгий Андреев обратился к начальнику ГУ МВД России по Новосибирску Юрию Горчакову. Он попросил его взять под свой контроль ситуацию с незаконной торговлей в районе.
— Обосабливаться на Дзержинском районе мы не будем. Мы провели координационное совещание неделю назад при прокуроре Новосибирска. Поставлен ряд задач по торговле, по рекламе, намечен ряд мероприятий. Выработан механизм борьбы. И эти фамилии, которые хотелось бы вслух назвать, но мы не можем, четыре фамилии на контроле у нас. Особенно по Дзержинскому району, — ответил начальник полиции.
Юрий Горчаков добавил, что будет контролировать борьбу с незаконной торговлей в Новосибирске.
В декабре прошлого года НГС писал о двоих полицейских из Дзержинского района, которые брали взятки лапшой быстрого приготовления и водкой. За вознаграждение они предупреждали торговцев о рейдовых мероприятиях. Суд приговорил бывших полицейских к условным срокам.