Депутат заявил о коррупции в новосибирской полиции из-за незаконной торговли — что на это ответил начальник МВД

Сегодня, 14 февраля, депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев заявил на сессии, что подозревает сотрудников полиции в связи с людьми, которые устанавливают несанкционированные торговые точки в Дзержинском районе.

— У себя на округе я восемь лет борюсь с незаконной торговлей. Устанавливаются незаконные объекты, торгуют непонятно чем. Функция по контролю и пресечению этой деятельности не выполняется. Мы всё это время боремся с организованной преступной группой. Всё чаще убеждаюсь, что в этой структуре есть и сотрудники органов полиции. Из-за бездействия полиции мы дошли до того, что жулики начинают выдвигать свои требования как администрации района, так и мэрии Новосибирска. Соответственно, у меня есть основания полагать, что речь идет о коррупции, — заявил депутат на заседании горсовета 14 февраля .

