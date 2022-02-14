Праздник закончился: новогодний городок в Театральном сквере начнут разбирать 16 февраля

В Новосибирске 16 февраля начнут убирать новогодние украшения в Театральном сквере напротив НОВАТа. Об этом в своем инстаграме сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
— 15 февраля в 19:00 часов новогоднее пространство в Театральном сквере заканчивает свою работу. С 16 февраля начнутся демонтажные работы, которые мы планируем закончить не позднее 22 февраля. Мы приносим извинения за временные неудобства, — написала вице-мэр.
Анна Терешкова также пригласила жителей на елку в следующем году. Она пообещала, что украшения на 2023–2024 год будут другими.
В Новосибирске представили логотип и дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». Город стал ей на 2022–2023 год. Символ новогодней столицы России — снежинку — привезли еще в начале января, а сегодня был обнародован дизайн проекта.