Новый начальник управления культуры мэрии назначен в Новосибирске

Владимир Державец 14 февраля ушел с должности начальника управления культуры профильного департамента мэрии Новосибирска для того, чтобы возглавить центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». Его место займет Ирина Соловьев, о чем в Facebook сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Начальником управления культуры с 15 февраля назначена Соловьева Ирина Сергеевна. Ирина закончила Новосибирский государственный педагогический университет по направлению «История и культурология». С 2013 руководила комитетом по делам молодежи. Уверена, что новый руководитель сохранит традиции и достижения нашей Новосибирской культурной жизни, привнесет новые идеи и направления в нашей общей работе, — написала Терешкова.
Центр «Сибирь-Хоккайдо» был открыт в 1996 году. Перед этим в 1990 году между японским городом Саппоро и городом Новосибирском был заключен договор о побратимстве. Идея создания центра зародилась в клубе любителей традиционной японской логической игры го. На встрече с сибирскими любителями игры го японские мастера были удивлены их мастерством. Президент общества «Хоккайдо — Россия» Нэмото Сэйити, который входил в состав японской команды игроков, высказал идею о создании Дома, где такие встречи могли бы проходить регулярно. В «Сибирь-Хоккайдо» занимаются развитием побратимских связей.
3 февраля стало известно, что в НГУ будет новый проректор: министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелёхина получила повышение в вузе. Таким образом в Новосибирском государственном университете стало на одного проректора больше.