Травников подписал постановление о самоизоляции для жителей старше 60 лет

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в соответствии с предложением главного санитарного врача Новосибирской области подписал постановление о введении дополнительных ограничений для жителей старше 60 лет.
— Гражданам в возрасте старше 60 лет, за исключением лиц, прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в последние 6 месяцев, соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в массовых мероприятиях, — говорится в опубликованном документе.
В минувшую среду, 9 февраля, правительство региона опубликовало постановление о введении новых ограничительных мер на территории региона. В гостиницах теперь можно размещать только граждан с действующим QR-кодом, документом о перенесенном заболевании в последние 6 месяцев или же отрицательным ПЦР-тестом. Также работодателей обязали перевести на дистант 30% сотрудников.
Сегодня в Новосибирской области зафиксировано почти 5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.