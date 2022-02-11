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Травников подписал постановление о самоизоляции для жителей старше 60 лет

Оно распространяется на непривитых

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Постановление было опубликовано 11 февраля

Постановление было опубликовано 11 февраля

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в соответствии с предложением главного санитарного врача Новосибирской области подписал постановление о введении дополнительных ограничений для жителей старше 60 лет.

— Гражданам в возрасте старше 60 лет, за исключением лиц, прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в последние 6 месяцев, соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в массовых мероприятиях, — говорится в опубликованном документе.

В минувшую среду, 9 февраля, правительство региона опубликовало постановление о введении новых ограничительных мер на территории региона. В гостиницах теперь можно размещать только граждан с действующим QR-кодом, документом о перенесенном заболевании в последние 6 месяцев или же отрицательным ПЦР-тестом. Также работодателей обязали перевести на дистант 30% сотрудников.

Сегодня в Новосибирской области зафиксировано почти 5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

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вакцинациясамоизоляциякоронавирус в Новосибирске
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