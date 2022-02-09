Жительница Новосибирска нашла на улице ястреба со сломанным крылом

Во вторник, 8 февраля, в Новосибирске на улице 1905 года жительница города Юлия нашла ястреба, который получил травму.

— Сначала подумала, что голубь. Потом подошла поближе, смотрю — ястреб. Я глазам своим не поверила. Стала звать людей, кто поможет. Парень отозвался, пока я сторожила птицу, принес откуда-то коробку. Тут же женщина на машине помогла нам — дала тряпки. Я его сама не ловила, потому что боялась сделать больно. У него открытая рана на крыле, — рассказала НГС Юлия.

После этого женщина обратилась в несколько ветеринарных клиник, но везде получала отказ, однако в одной ей всё-таки дали номер телефона Центра реабилитации хищных птиц, который находится в Краснообске. Юлия отправила туда ястреба на такси.