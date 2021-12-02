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Спасатели на надувной лодке ловили на карьере раненую птицу — видео с возмущенной чомгой

Птицу передали в зоопарк

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Чомга была недовольна спасением, хоть и оказалась раненой

Чомга была недовольна спасением, хоть и оказалась раненой

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В Новосибирске спасатели достали из воды на карьере у Юго-Западного жилмассива птицу с поврежденным крылом. О помощи попросили очевидцы вчера около 17:00.

— С помощью многофункциональной надувной спасательной лодки два спасателя в термокостюмах спустились в воду и попытались поймать птицу, которая постоянно ныряла и пыталась уплыть от людей. В какой-то момент птица выбралась на лед, после чего спасателям удалось приблизиться к ней и поймать, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Ловля птицы попала на видео. Выяснилось, что это водоплавающая хищная птица чомга. Она была очень недовольна, что ее трогают.

— У нее оказалось повреждено правое крыло. Спасатели связались с администрацией новосибирского зоопарка и попросили приютить птицу, — объяснили спасатели.

Птицу отдали в зоопарк, работу закончили почти в 19:00. На прошлой неделе ночью спасателям пришлось помогать коту, который попал в очень неловкую ситуацию. Лапа животного застряла в сливе кухонной раковины.

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птицаспасатели МАСС
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