В Новосибирске умерла известный археолог Евгения Деревянко

В Новосибирске скончалась известный ученый и археолог Евгения Ивановна Деревянко. Об этом сообщается на сайте Института археологии и этнографии СО РАН.
— Ушла из жизни выдающийся советский и российский ученый, археолог, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СОРАН, Наставник и Учитель Евгения Ивановна Деревянко. Евгения Ивановна стояла в ряду первооткрывателей древностей Приамурья, которые в начале 1960-х годов включились в масштабные археологические исследования на Дальнем Востоке, проводившиеся Дальневосточной археологической экспедицией под руководством академика А. П. Окладникова, — говорится в сообщении.
Евгения Ивановна родилась в 1938 году в Амурской области. Окончила Благовещенский государственный педагогический институт им. М. И. Калинина и по приглашению известного ученого Алексея Окладникова переехала в Академгородок в 1964 году. В 1974 году Евгения Деревянко защитила кандидатскую, а в 1982 году — докторскую диссертацию «Племена Приамурья в I тыс. н. э. (очерки этнической истории и культуры)». Эти работы сделали ее одним из ведущих специалистов в области археологии и древней истории Дальнего Востока.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Евгении Ивановны.
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