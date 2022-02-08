Смертность и количество разводов выросли в январе в Новосибирской области

ЗАГС Новосибирской области опубликовал данные о смертности, рождаемости и разводах в регионе за январь 2022 года.
— В январе 2022 года органами ЗАГС Новосибирской области зарегистрировано 4005 актов о смерти, — говорится в статистике.
В январе прошлого года смертность за январь была чуть ниже — скончались 3988 жителей региона. При этом в этом году рождаемость в первый месяц 2022 года выросла с 2100 до 2135 по сравнению с предыдущим периодом. В январе 2022 года меньше пар заключили брак и больше людей решились на развод.
В прошлом месяце брак заключили 806 пар, расстались — 985. В январе 2021 года свадьбу сыграли 932 пары, развелись — 835.
Ранее ЗАГС Новосибирской области подвел итоги 2021 года и опубликовал статистику — в регионе выросла смертность и количество браков, при этом упала рождаемость.