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Смертность и количество разводов выросли в январе в Новосибирской области

При этом немного выросла рождаемость

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Смертность в Новосибирской области держится на высоком уровне

Смертность в Новосибирской области держится на высоком уровне

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ЗАГС Новосибирской области опубликовал данные о смертности, рождаемости и разводах в регионе за январь 2022 года.

— В январе 2022 года органами ЗАГС Новосибирской области зарегистрировано 4005 актов о смерти, — говорится в статистике.

В январе прошлого года смертность за январь была чуть ниже — скончались 3988 жителей региона. При этом в этом году рождаемость в первый месяц 2022 года выросла с 2100 до 2135 по сравнению с предыдущим периодом. В январе 2022 года меньше пар заключили брак и больше людей решились на развод.

В прошлом месяце брак заключили 806 пар, расстались — 985. В январе 2021 года свадьбу сыграли 932 пары, развелись — 835.

Ранее ЗАГС Новосибирской области подвел итоги 2021 года и опубликовал статистику — в регионе выросла смертность и количество браков, при этом упала рождаемость.

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