Смертность за год выросла на 10%: смотрим инфографику с изменениями в числе умерших и рожденных новосибирцев

ЗАГС Новосибирской области подвел итоги 2021 года и опубликовал статистику — в регионе выросла смертность и количество браков, при этом упала рождаемость.



Всего в 2021 году в Новосибирской области умерло 47 200 человек, что на 10,5% больше, чем в предыдущем году. За 2020 год умерло 42 692 человека. По сравнению с допандемийным 2019 годом смертность в НСО к 2021 году подскочила на 32%.