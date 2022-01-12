Смертность за год выросла на 10%: смотрим инфографику с изменениями в числе умерших и рожденных новосибирцев

ЗАГС Новосибирской области подвел итоги 2021 года и опубликовал статистику — в регионе выросла смертность и количество браков, при этом упала рождаемость.
Всего в 2021 году в Новосибирской области умерло
Рождаемость в регионе снизилась на 2%. В 2020 году родилось
При этом в Новосибирской области резко выросло количество заключенных браков — на 20%. В 2021 году в регионе создано
Мир прожил еще один год с коронавирусом. О том, как прошел 2021 год и что может ждать человечество дальше, мы поговорили с врачом, экспертом лабораторной диагностики Александром Соловьевым.