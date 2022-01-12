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Смертность за год выросла на 10%: смотрим инфографику с изменениями в числе умерших и рожденных новосибирцев

В регионе за 2021 год умерло на 4,5 тысячи людей больше, чем за 2020-й

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По сравнению с допандемийным 2019 годом смертность в НСО к 2021 году подскочила на 32%

По сравнению с допандемийным 2019 годом смертность в НСО к 2021 году подскочила на 32%

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ЗАГС Новосибирской области подвел итоги 2021 года и опубликовал статистику — в регионе выросла смертность и количество браков, при этом упала рождаемость.

Всего в 2021 году в Новосибирской области умерло 47 200 человек, что на 10,5% больше, чем в предыдущем году. За 2020 год умерло 42 692 человека. По сравнению с допандемийным 2019 годом смертность в НСО к 2021 году подскочила на 32%.

Рождаемость в регионе снизилась на 2%. В 2020 году родилось 29 103 человека, а в 2021 году — 28 507 человек.

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При этом в Новосибирской области резко выросло количество заключенных браков — на 20%. В 2021 году в регионе создано 19 196 новых семей, в 2020 году этот показатель составлял 15 979. Но увеличилось и количество разводов. Их стало на 7,8% больше. В 2021 году распалось 13 189 семей, а в 2020 году — 12 235.

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Новосибирская областьбракиразводырождаемостьсмертность
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