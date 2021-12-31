«Избыточная смертность превысила 1 млн человек. Эти люди должны были жить». Врач — о ковидных итогах года

— В этом году стало понятно, что нужна третья бустерная доза вакцинации. Сколько еще мы будем прививаться, будут ли четвертая, пятая дозы? Тем, у кого прошло полгода с ревакцинации, нужно снова делать прививку?

— Это открытый вопрос. Пока о необходимости четвертой дозы заявляли специалисты из Израиля. Это страна, в которой в первую очередь было выявлено снижение эффективности первых двух доз вакцины в конце июля этого года. Связано это было с активным распространением «дельты» и увеличением случаев прорывных инфекций у привитых двумя дозами. С момента массовой вакцинации бустерной дозой в Израиле прошло три-четыре месяца, наблюдается некоторое снижение эффективности уже третьей дозы и экспертами поднимается вопрос о возможной необходимости четвертой дозы. Но пока это дискуссионный вопрос, надо подождать некоторое время, пока будут получены более надежные данные.

— Рост количества новых случаев в европейских странах все-таки о чем говорит? «Омикрон» стал намного заразнее или вакцины стали хуже защищать именно от заражения, при этом защищая от тяжелых течений?



— Тут справедливо будет и первое, и второе предположения. «Омикрон» стал более заразным, он лучше воспроизводит себя в верхних дыхательных путях, бронхах, а именно здесь лучше образуются аэрозоли при дыхании и при речи, и это фактор, способствующий более легкому инфицированию других людей. При этом еще один из факторов — он умеет уклоняться от защитного воздействия со стороны иммунной системы как у тех людей, которые раньше перенесли коронавирусную болезнь, так и тех, кто был вакцинирован двумя дозами вакцины, не говоря уже об одной дозе. А у нас есть еще часть людей, которые привиты только «Спутником Лайт».



Здесь, наверное, нужно просто признать факт, что вакцины, используемые от коронавируса, не защищают в той мере, как мы надеялись, от инфицирования и в меньшей степени, чем хотелось бы, влияют на возможность передачи вируса от одного человека к другому. То есть люди, которые вакцинировались, тоже участвуют в передаче вируса от человека человеку. И это диктует необходимость использования дополнительных мер — так называемых нефармакологических. Очень важно, как каждый отдельно взятый человек понимает это, потому что от действий каждого очень сильно зависит, как будет развиваться ситуация в будущем.



Мы видим, что вакцинация третьей дозой снижает риски госпитализации, развития тяжелых форм заболевания и смертности. Мы можем наблюдать практически ежедневные сообщения о новых рекордах по количеству случаев инфицирования в странах Евросоюза, в Великобритании, Канаде, США. И в то же время там совершенно несопоставимые с первыми тремя волнами уровни госпитализации и особенно смертности, она очень низкая. Здесь в очередной раз есть повод задуматься всем нам, потому что по России мы видим чуть-чуть другую динамику. К сожалению, у нас не настолько выражен разрыв между количеством новых случаев инфицирования и количеством госпитализаций, и, что самое страшное, — смертей. У нас эта связь практически не разорвалась.

— Это из-за недостаточного охвата вакцинацией?

— В первую очередь, конечно, да. Не просто недостаточной вакцинации, а еще и недостаточного охвата вакцинацией людей из групп риска. Это одна из самых главных причин, потому что большую часть смертельных случаев дают люди старшего возраста, люди с определенными хроническими заболеваниями. Именно эта группа не охвачена вакцинами на 90 и более процентов и не усилена сейчас бустерной дозой.