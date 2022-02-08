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Тема дняНовосибирск утонул в тумане. 15 фото
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Новосибирск утонул в тумане: 15 атмосферных фото сибирского Сайлент Хилла

При этом в городе очень высокий уровень загрязнения воздуха

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Густой туман накрыл Новосибирск 8 февраля

Густой туман накрыл Новосибирск 8 февраля

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Новосибирск сегодня утром накрыл густой туман, который значительно снизил видимость на дороге. При этом в городе зафиксировано высокое загрязнение воздуха. По данным сервиса Airvoice, загрязнение оценивается в 8 баллов из 10.

Несмотря на это и достаточно холодную погоду в -17 градусов, новосибирцы отправились по делам, в том числе и автомобилисты, которым сегодня пришлось нелегко.

Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по туманному Новосибирску, который сегодня больше напоминал Сайлент Хилл.

Атмосфера немного пугала

Атмосфера немного пугала

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При этом с утра было морозно — около -17 градусов

При этом с утра было морозно — около -17 градусов

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Сегодня был шикарный рассвет

Сегодня был шикарный рассвет

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Туман лег плотной пеленой

Туман лег плотной пеленой

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Качество воздуха сегодня оставляет желать лучшего

Качество воздуха сегодня оставляет желать лучшего

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По данным сервиса Airvoice, загрязнение оценивается в 8 баллов из 10

По данным сервиса Airvoice, загрязнение оценивается в 8 баллов из 10

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Лишь линия горизонта отделяет небо и землю

Лишь линия горизонта отделяет небо и землю

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Туман — не повод откладывать занятия спортом

Туман — не повод откладывать занятия спортом

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Вид сегодня утром был удивительный

Вид сегодня утром был удивительный

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Колесо обозрения было плохо видно

Колесо обозрения было плохо видно

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Водителям было непросто

Водителям было непросто

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С каждым днем день становится длиннее

С каждым днем день становится длиннее

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Люди спешили по своим делам

Люди спешили по своим делам

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Из-за качества воздуха прогулки лучше отложить

Из-за качества воздуха прогулки лучше отложить

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Погода не будет баловать новосибирцев на этой неделе — в город идут морозы. В основном они будут ночью. Вчера синоптики объявили в Новосибирске штормовое предупреждение. Оно связано с плохим качеством воздуха и продлится с 7 по 11 февраля.

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