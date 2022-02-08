Новосибирск утонул в тумане: 15 атмосферных фото сибирского Сайлент Хилла

Новосибирск сегодня утром накрыл густой туман, который значительно снизил видимость на дороге. При этом в городе зафиксировано высокое загрязнение воздуха. По данным сервиса Airvoice, загрязнение оценивается в 8 баллов из 10.
Несмотря на это и достаточно холодную погоду в -17 градусов, новосибирцы отправились по делам, в том числе и автомобилисты, которым сегодня пришлось нелегко.
Наш фотокорреспондент Александр Ощепков прогулялся по туманному Новосибирску, который сегодня больше напоминал Сайлент Хилл.
Погода не будет баловать новосибирцев на этой неделе — в город идут морозы. В основном они будут ночью. Вчера синоптики объявили в Новосибирске штормовое предупреждение. Оно связано с плохим качеством воздуха и продлится с 7 по 11 февраля.