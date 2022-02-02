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«Чистое небо»: власти хотят убрать провода, портящие вид Новосибирска

Мэрия рассчитывает на сотрудничество с частными компаниями

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Провода, по мнению жителей, портят внешний облик города

Провода, по мнению жителей, портят внешний облик города

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Мэрия Новосибирска займется проводами на столбах в центре города, которые портят его внешний вид. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в прямом эфире в «Инстаграме».

— У нас есть проблема с висящими проводами. Существуют технологии, но они затратные. И мы планируем такую работу под условным названием «Чистое небо». И задача — убрать все эти провода, спрятать в соответствующие канализационные каналы и колодцы, — рассказал Анатолий Локоть.

Провести подобные работы мэрия планирует с привлечением частных компаний — прежде всего связных.

— При их поддержки надеемся решить какую-то часть этой проблемы, хотя бы в районе центра города, — сообщил Анатолий Локоть.

На этом же эфире мэр Новосибирска высказался против сноса горок во дворах города.

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