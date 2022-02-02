«Чистое небо»: власти хотят убрать провода, портящие вид Новосибирска

Мэрия Новосибирска займется проводами на столбах в центре города, которые портят его внешний вид. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в прямом эфире в «Инстаграме».

— У нас есть проблема с висящими проводами. Существуют технологии, но они затратные. И мы планируем такую работу под условным названием «Чистое небо». И задача — убрать все эти провода, спрятать в соответствующие канализационные каналы и колодцы, — рассказал Анатолий Локоть.

Провести подобные работы мэрия планирует с привлечением частных компаний — прежде всего связных.