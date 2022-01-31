Похоже на старт ракеты: в небе над Новосибирском появился уходящий вверх след. Объясняем, что это

Новосибирцы увидели в небе след, похожий на запуск ракеты — эксперт объяснил, чем это может быть.
Читатель Олег Губарьков говорит, что эти фотографии, сделанные им на выходных, обсуждают в разных чатах и выдвигают разные предположения от более реалистичных к менее:
— Кто-то думает, что это самолет, но на гражданский не похоже, кто-то предположил, что это пробный старт ракеты. Некоторые даже пишут, что чуть ли ни омикрон так распыляют. Может, специалисты пояснят, что это. Я смотрел, как взлетают самолеты — обычно другие следы. Может, это какой-то истребитель.
Астрофотограф, член Новосибирского астрономического общества Александр Тюлькин пояснил журналисту НГС, что на этой фотографии изображен самолет, который летит очень далеко от наблюдателя на большой высоте:
— Под таким углом зрения кажется, как будто вертикально взлетает. Если знать время и направление, то можно даже попробовать определить, что это за рейс с помощью специальных приложений. У меня были подобные фотографии, сделанные несколько лет назад.
Александр Тюлькин замечает, что это инверсионный след, который выглядывает из-за горизонта, а наблюдателю кажется, что объект стартует с земли.
Ранее мы рассказывали, на кого ссылаются сторонники теории химтрейлов в Новосибирске и какие гипотезы по поводу видимых следов в небе выдвигают.