Похоже на старт ракеты: в небе над Новосибирском появился уходящий вверх след. Объясняем, что это

Новосибирцы увидели в небе след, похожий на запуск ракеты — эксперт объяснил, чем это может быть.

Читатель Олег Губарьков говорит, что эти фотографии, сделанные им на выходных, обсуждают в разных чатах и выдвигают разные предположения от более реалистичных к менее:

— Кто-то думает, что это самолет, но на гражданский не похоже, кто-то предположил, что это пробный старт ракеты. Некоторые даже пишут, что чуть ли ни омикрон так распыляют. Может, специалисты пояснят, что это. Я смотрел, как взлетают самолеты — обычно другие следы. Может, это какой-то истребитель.