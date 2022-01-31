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Похоже на старт ракеты: в небе над Новосибирском появился уходящий вверх след. Объясняем, что это

Раньше подобные столбы уже снимали в Новосибирске

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Этот след снят с Европейского берега

Этот след снят с Европейского берега

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Новосибирцы увидели в небе след, похожий на запуск ракеты — эксперт объяснил, чем это может быть.

Читатель Олег Губарьков говорит, что эти фотографии, сделанные им на выходных, обсуждают в разных чатах и выдвигают разные предположения от более реалистичных к менее:

— Кто-то думает, что это самолет, но на гражданский не похоже, кто-то предположил, что это пробный старт ракеты. Некоторые даже пишут, что чуть ли ни омикрон так распыляют. Может, специалисты пояснят, что это. Я смотрел, как взлетают самолеты — обычно другие следы. Может, это какой-то истребитель.

Александр Тюлькин снимал похожее явление ранее

Александр Тюлькин снимал похожее явление ранее

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Астрофотограф, член Новосибирского астрономического общества Александр Тюлькин пояснил журналисту НГС, что на этой фотографии изображен самолет, который летит очень далеко от наблюдателя на большой высоте:

— Под таким углом зрения кажется, как будто вертикально взлетает. Если знать время и направление, то можно даже попробовать определить, что это за рейс с помощью специальных приложений. У меня были подобные фотографии, сделанные несколько лет назад.

Александр Тюлькин утверждает, что это самолет и что даже можно отследить конкретный рейс

Александр Тюлькин утверждает, что это самолет и что даже можно отследить конкретный рейс

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Александр Тюлькин замечает, что это инверсионный след, который выглядывает из-за горизонта, а наблюдателю кажется, что объект стартует с земли.

Ранее мы рассказывали, на кого ссылаются сторонники теории химтрейлов в Новосибирске и какие гипотезы по поводу видимых следов в небе выдвигают.

Методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров также сказал журналисту НГС, что это похоже на след от самолета, а неровный он, потому что воздействовал ветер.

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