«Думаем присоединить к Первомайскому скверу»: мэр Новосибирска — о судьбе ресторанного дворика за гостиницей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал намерения администрации города расторгнуть договор с арендатором участка за гостиницей «Центральная», где располагается ресторанный дворик со множеством точек общепита.
— Арендатор не решил проблем участка по развитию. Когда закончились сроки аренды, мы изъяли землю в муниципалитет. Она примыкает к нашему скверу в центре, а большинство новосибирцев внимательно следит за этой зеленой зоной. Мы сегодня на развилке стоим, — отметил мэр.
Он напомнил, что ранее арендатор земли имел планы по сносу гостиницы «Центральной» и строительства нового высотного здания.
— Все проекты не были приняты, потому что возведение высотного здания — это ущерб градостроительным нормам. Мы решаем дилемму, как поступить — может быть, арендатор доработает проект и предложит реконструкцию, чтобы были учтены нормы. Либо будет принято решение участок вернуть скверу, прирезать землю, к чему мы сегодня склоняемся. Но постараемся сделать так, чтобы не нанести ущерб сложившейся инфраструктуре, — добавил он.
Напомним, мэрия Новосибирска ведет в Арбитражном суде тяжбу с владельцами гостиницы «Центральная», добиваясь «сноса ресторанного дворика». Как выяснил обозреватель НГС Стас Соколов, речь в иске идет о демонтаже неких «нестационарных торговых объектов и платной стоянки для автомобилей». Кроме этого, мэрия требует у индивидуального предпринимателя Елены Чечиной снести одноэтажное капитальное строение с вывеской «Грильница». Владельцы заведений общепита, расположенные в здании отеля, пока не получали от администрации «Центральной» никаких распоряжений или извещений.