Минздрав НСО объяснил, кого из пациентов с подозрением на ковид отправляют сдавать мазки в поликлинику

В ведомстве добавили, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции во всех поликлиниках созданы отдельные зоны для пациентов с респираторными проявлениями и температурой. На входе для разделения потоков инфекционных и неинфекционных больных организованы фильтры.



На такие случаи редакции НГС пожаловались те, которых с подозрением на ковид пригласили в поликлиники на сдачу мазков и не приняли у них вызовы на дом.



Читательница Татьяна рассказала журналисту НГС, что столкнулась с проблемами с вызовом врача на дом в одной из поликлиник для 56-летнего отца. По ее словам, у него удушающий кашель и низкая температура; сегодня — третий день болезни, а вызвать врача на дом Татьяна пыталась сделать вчера, 25 января:

— Как я узнала, главный врач поликлиники сделал указание не принимать вызовы на дом к пациентам с температурой ниже 38. Соответственно, при подозрении на коронавирусную инфекцию, с симптомами в виде сильного кашля и слабости, остается только либо идти в поликлинику и находиться в очереди среди людей, либо задыхаться от кашля дома. И это при том, что сотрудники Министерства здравоохранения предупреждают о том, чтобы люди сидели дома и ждали врачей! Вызов именно на дом не принимают, говоря, что врач не придет, что вызов оформлять не будут.