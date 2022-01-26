Минздрав НСО объяснил, кого из пациентов с подозрением на ковид отправляют сдавать мазки в поликлинику

Новосибирский Минздрав объяснил, кого из пациентов с симптомами ОРВИ, с подозрением на ковид отправляют сдавать мазки в поликлинику самостоятельно.
— С учетом роста обращений в поликлиники пациентов с признаками ОРВИ, при оформлении вызова врача на дом, для того чтобы оказать медицинскую помощь как можно большему количеству жителей региона, пациенту могут предложить самостоятельно прийти на прием, в том числе для тестирования на коронавирусную инфекцию. В первую очередь тем, у кого заболевание протекает в легкой форме, — рассказали журналисту НГС в Минздраве региона.
В ведомстве добавили, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции во всех поликлиниках созданы отдельные зоны для пациентов с респираторными проявлениями и температурой. На входе для разделения потоков инфекционных и неинфекционных больных организованы фильтры.
На такие случаи редакции НГС пожаловались те, которых с подозрением на ковид пригласили в поликлиники на сдачу мазков и не приняли у них вызовы на дом.
Читательница Татьяна рассказала журналисту НГС, что столкнулась с проблемами с вызовом врача на дом в одной из поликлиник для 56-летнего отца. По ее словам, у него удушающий кашель и низкая температура; сегодня — третий день болезни, а вызвать врача на дом Татьяна пыталась сделать вчера, 25 января:
— Как я узнала, главный врач поликлиники сделал указание не принимать вызовы на дом к пациентам с температурой ниже 38. Соответственно, при подозрении на коронавирусную инфекцию, с симптомами в виде сильного кашля и слабости, остается только либо идти в поликлинику и находиться в очереди среди людей, либо задыхаться от кашля дома. И это при том, что сотрудники Министерства здравоохранения предупреждают о том, чтобы люди сидели дома и ждали врачей! Вызов именно на дом не принимают, говоря, что врач не придет, что вызов оформлять не будут.
Татьяна добавляет, что объясняла сотруднику регистратуры, что отец не сможет самостоятельно дойти до поликлиники:
— На мою просьбу в любом случае оформить вызов на дом, специалист ответила, что врачи заняты более тяжелыми пациентами и не придут. Таким образом, скорую вызывать неправильно, так как состояние у отца не срочно угрожает для жизни, чтобы вызвать экстренную службу, но и получить помощь от поликлиники также оказалось невозможным.
О подобных случаях мы рассказывали и в предыдущие волны ковида, а сейчас эту практику подтвердили и другие читатели. Алена сдала мазок в поликлинике на левом берегу, Евгений — на правом.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске ученые создали специальную тест-систему для определения не только наличия вируса, но и конкретного его штамма. Болеющие сотрудники НГС провели эксперимент, сдали ПЦР и узнали, у кого омикрон, а у кого — дельта.