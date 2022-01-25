Полиция с рейдом по QR-кодам нагрянула в кафе Новосибирска на обеде: фоторепортаж

25 января в Новосибирске прошел антиковидный рейд в заведениях общепита в центре и в магазине «Л’Этуаль». Нарушение было найдено в суши-баре «Рыба. Рис», также среди нарушителей оказался посетитель магазина «Л’Этуаль». Полиция также проверила, есть ли QR-коды у посетителей кафе.
В 13:30 в центре Новосибирска, на улицах Ленина и Советской, собралась толпа журналистов, два полицейских, представители Роспотребнадзора и Министерства промышленности, в том числе заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин
— Мы в еженедельном режиме осуществляем мониторинг. На площадке нашего министерства создана группа, которая непосредственно занимается взаимодействием с Роспотребнадзором, с правоохранительными органами и контролем за соблюдением масочного режима, — прокомментировал замминистра Максим Останин.
Как объяснил чиновник, каждую неделю в Новосибирске проверяются до 200 предприятий. В том числе общепит и магазины.
— У нас сейчас 225 возбуждено административных дел, которые переданы в суды. По 175 делам зафиксированы конкретные нарушения и выписаны штрафы. По закону у нас для физических лиц от тысячи до 30 тысяч штраф, а для юридических лиц — это уже от 100 до 300 тысяч рублей, — сообщил замминистра. Обычно нарушения связаны с нарушением масочного режима.
Всего за час сегодняшнего рейда было обнаружено два нарушения и оба связаны с масками. Во время рейда четыре проверяющих ходили по ближайшим кофейням и ресторанам на пересечении Советской и Ленина, пять камер и с десяток человек ожидали, что кто-то нарушит правила.
В итоге решено было посмотреть, как рейд работает изнутри, когда после четырех пунктов общепита нарушений найдено не было. В баре Respublica в обеденное время занято большинство столиков, но сам ресторан довольно просторный. Полицейские вместе с толпой журналистов зашли в бар и заняли большинство пространства.
В Respublica полицейские подходили к посетителям выборочно. За одним столом сидели двое подростков, которые объяснили, что у них QR-кодов нет, но им меньше 18. За другими столиками сидели посетители, которые объясняли, что QR-код у них спросили, а некоторые сразу стали показывать полицейским их наличие.
В целом рейд в Respublica занял около 10 минут. Полицейские не обнаружили нарушений и пошли в следующее кафе.
Участники рейда заходили в ресторан за две минуты до журналистов, чтобы оглядеться и оценить обстановку. В суши-баре «Рыба. Рис» долго оценивать обстановку не пришлось. На открытой для глаз посетителя кухне один из поваров не был в маске. Участники рейда сразу начали оформлять документы. Администратор «Рыба. Рис» отказалась общаться с журналистами и никак не прокомментировала протокол.
Процесс оформления документов с администратором кафе занимает довольно много времени. Чтобы ускориться, рейд отправился дальше, оставив одного из своих участников на оформление.
Следующим пунктом оказался магазин «Л’Этуаль», где нарушитель также был замечен сразу. Мужчина стоял рядом с консультантом без маски. Полицейские подошли к мужчине и он сразу начал эту маску надевать.
— Знали ли вы, что отсутствие маски в общественном месте — это правонарушение? — спрашивает полицейский.
— Не знал, — отвечает мужчина, ничуть не смущаясь.
Проверив документы покупателя, полицейские решили вынести предупреждение — до этого мужчина на таких нарушениях не попадался.
Вопросы были и к парню-консультанту, который не имел право обслуживать клиента без маски.
— Согласно постановлению мы не имеем права обслуживать и рассчитывать клиента на кассе. Клиента консультировали, он не совершил еще никакой покупки, — утверждает менеджер в магазине.
— Вы ошибаетесь, что обслуживание — это только расчет. Это также консультация, — ответил представитель Минпромторга менеджеру магазина.
Сотрудники также объясняли участникам рейда, что парень-продавец только подошел к мужчине. Он ничего не успел сказать.
— Никаких консультирований не должно быть для человека без маски. Его не должны пускать в магазин, — объясняет представитель Минпромторга.
— Всё, я поняла. Сейчас я еще проведу беседу со всеми сотрудниками. А что делать, если подошла клиентка и решила понюхать что-то? — спрашивает менеджер.
— Она может приспустить маску, — отвечают ей участники рейда.
Ранее НГС рассказывал о других противоковидных рейдах в городе. Например, 14 января в новосибирском метро двух пассажиров вывели из вагона из-за отказа надеть маску.