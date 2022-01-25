Полиция с рейдом по QR-кодам нагрянула в кафе Новосибирска на обеде: фоторепортаж



— Мы в еженедельном режиме осуществляем мониторинг. На площадке нашего министерства создана группа, которая непосредственно занимается взаимодействием с Роспотребнадзором, с правоохранительными органами и контролем за соблюдением масочного режима, — прокомментировал замминистра Максим Останин.

Как объяснил чиновник, каждую неделю в Новосибирске проверяются до 200 предприятий. В том числе общепит и магазины.

— У нас сейчас 225 возбуждено административных дел, которые переданы в суды. По 175 делам зафиксированы конкретные нарушения и выписаны штрафы. По закону у нас для физических лиц от тысячи до 30 тысяч штраф, а для юридических лиц — это уже от 100 до 300 тысяч рублей, — сообщил замминистра. Обычно нарушения связаны с нарушением масочного режима.

Всего за час сегодняшнего рейда было обнаружено два нарушения и оба связаны с масками. Во время рейда четыре проверяющих ходили по ближайшим кофейням и ресторанам на пересечении Советской и Ленина, пять камер и с десяток человек ожидали, что кто-то нарушит правила.