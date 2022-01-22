Под Новосибирском воссоздали победу над фашистами под Москвой. Показываем, как это было

Сегодня, 22 января, в Краснообске Новосибирской области провели историческую реконструкцию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой зимой 1941–1942 годов. Идея принадлежит местным жителям Дмитрию Аксёнову и Светлане Зезюленой.
Помимо непосредственно самой реконструкции, прошел костюмированный детский лыжный поход в форме военных лет.
В реконструкции принимали участие дети — школьники Краснообска.
Осенью в Академгородке построили целую средневековую европейскую деревню. Получилось довольно масштабно и впечатляюще.
Примерно в то же время региональные власти назвали сумму гранта на графическую реконструкцию новосибирских крепостей эпохи