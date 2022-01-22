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Под Новосибирском воссоздали победу над фашистами под Москвой. Показываем, как это было

Участники стреляли из пушки, минометов и пулеметов

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Некоторые персонажи получились весьма колоритными

Некоторые персонажи получились весьма колоритными

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Сегодня, 22 января, в Краснообске Новосибирской области провели историческую реконструкцию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой зимой 1941–1942 годов. Идея принадлежит местным жителям Дмитрию Аксёнову и Светлане Зезюленой.

На площадке прошла выставка исторического оружия и военной техники

На площадке прошла выставка исторического оружия и военной техники

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Помимо непосредственно самой реконструкции, прошел костюмированный детский лыжный поход в форме военных лет.

Несмотря на холодную погоду, мероприятие собрало много участников

Несмотря на холодную погоду, мероприятие собрало много участников

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В реконструкции принимали участие дети — школьники Краснообска.

На площадке работала полевая кухня. Желающих кормили горячей кашей с чаем

На площадке работала полевая кухня. Желающих кормили горячей кашей с чаем

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Костюмированный детский лыжный поход в форме военных лет

Костюмированный детский лыжный поход в форме военных лет

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Участники могли прикоснуться к вещам того времени

Участники могли прикоснуться к вещам того времени

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Участники стреляли из пушки, минометов и пулеметов. Правда, снаряды были холостые, также для достижения нужного эффекта использовалась пиротехника

Участники стреляли из пушки, минометов и пулеметов. Правда, снаряды были холостые, также для достижения нужного эффекта использовалась пиротехника

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Осенью в Академгородке построили целую средневековую европейскую деревню. Получилось довольно масштабно и впечатляюще.

Примерно в то же время региональные власти назвали сумму гранта на графическую реконструкцию новосибирских крепостей эпохи Петра I. Работы планируют закончить в 2022 году — к юбилею императора.

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Краснообсквоенно-историческая реконструкция
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