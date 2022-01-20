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В Новосибирске установили бюст генпрокурору СССР, который участвовал в расстрелах в 1937–1938 годах

Ранее против установки бюста выступили члены городского худсовета

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Бюст находится у здания управления Генпрокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу по улице Нижегородской, 6

Бюст находится у здания управления Генпрокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу по улице Нижегородской, 6

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Сегодня, 20 января, у здания управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу в Новосибирске установили бюст генпрокурору СССР Роману Руденко.

Открытие памятника приурочили к знаменательному событию — 300-летию с момента образования российской прокуратуры, созданной по указу Петра I. На открытии бюста присутствовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор региона Андрей Травников.

— Выступающие отметили, что открытие памятника имеет огромное значение для работников органов прокуратуры и всего г. Новосибирска. Архитектурно-художественная композиция станет достойным украшением города и позволит увековечить память о выдающемся работнике прокуратуры, внесшим весомый вклад в сохранение законности и правопорядка в государстве, — сообщили в ведомстве.

На открытии также было отмечено, что Руденко выступал в качестве главного государственного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе в 1945–1946 гг., принимал активное участие в реабилитации и оправдании жертв политических репрессий.

О предложении прокуратуры установить этот бюст стало известно еще месяцем ранее. Тогда члены городского худсовета выступили против. По данным Татьяны Иваненко, директора Сибирского центра содействия архитектуре, Роман Руденко был прокурором Донецкой области во время массовых сталинских репрессий и входил в особую тройку НКВД. Он лично присутствовал при убийствах приговоренных к казни. Эти сведения задокументированы в архивах, соответствующие фотографии выложила Иваненко в Facebook.

За плечами Руденко не один десяток таких расстрельных актов

За плечами Руденко не один десяток таких расстрельных актов

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В апреле 2021 стало известно, что установку стелы в честь присвоения Новосибирску статуса «Город трудовой доблести» перенесли на следующий год. Как пояснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, решение было принято на федеральном уровне.

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