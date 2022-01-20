«Зарплата может быть 105 тысяч рублей»: что за такие деньги должен уметь водитель-курьер в Новосибирске

Водитель-курьер в Новосибирске может зарабатывать до 105 тысяч рублей. Об этом сообщил сервис SuperJob, который провел собственное исследование рынка. На такую высокую зарплату могут претендовать только специалисты с опытом вождения от трех лет, навыками работы с кассовым терминалом и знающие деловой этикет.
— Конкурентным преимуществом является опыт работы с большим количеством доставок. Зарплатный максимум — 105 тысяч рублей. Средняя зарплата такого специалиста в Новосибирске составляет 50 тысяч рублей, — сообщили в SuperJob.
От 30 до 35 тысяч может получать водитель с правами категории В, знанием основных технических характеристик автомобиля, ПДД и стажем вождения от одного года.
Около 35–42 тысяч рублей обещают сотрудникам с водительской медицинской справкой, навыками работы с кассовым терминалом, а также знанием правил оформления путевой и товаросопроводительной документации. Для такой зарплаты, как правило, требуется опыт вождения от трех лет и работы водителем-курьером от полугода.
Для более высокой зарплаты — 42–60 тысяч рублей — нужно обладать знанием делового этикета, а также опытом работы водителем-курьером от одного года.
В Москве максимальная зарплата водителя-курьера составляет 175 тысяч рублей, средняя — 85 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге максимальная — 180 тысяч рублей, средняя — 70 тысяч рублей.
Из сибирских городов максимум по зарплате в Красноярске составляет 100 тысяч рублей, средняя — 50 тысяч. В Омске максимум — 95 тысяч, средняя — 45 тысяч рублей.
— Средний портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 38 лет. Мужчина. 75% имеют среднее профессиональное образование, 92% на момент размещения резюме не имеют работы, а средний срок работы на последнем месте составляет
В декабре 2021 года средняя предлагаемая заработная плата соискателям в Новосибирске составила 47,6 тысячи рублей.
Пандемия потрясла рынок труда, причем как в прямом, так и в переносном смысле. За два года удаленка стала нормой, курьер попал в топ самых востребованных профессий, а из-за нехватки мигрантов начался острый дефицит водителей и рабочих. Почему при дефиците кадров люди не могут найти работу, кому и когда повысят зарплаты и как не остаться за бортом, если вам уже далеко не двадцать, — подробнее в материале НГС.