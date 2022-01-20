«Зарплата может быть 105 тысяч рублей»: что за такие деньги должен уметь водитель-курьер в Новосибирске

Водитель-курьер в Новосибирске может зарабатывать до 105 тысяч рублей. Об этом сообщил сервис SuperJob, который провел собственное исследование рынка. На такую высокую зарплату могут претендовать только специалисты с опытом вождения от трех лет, навыками работы с кассовым терминалом и знающие деловой этикет.

— Конкурентным преимуществом является опыт работы с большим количеством доставок. Зарплатный максимум — 105 тысяч рублей. Средняя зарплата такого специалиста в Новосибирске составляет 50 тысяч рублей, — сообщили в SuperJob.