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Два года со смерти 2-летней Аделины Кинчаровой: на какой стадии расследование больничного инцидента

Семья умершей девочки ждет суда

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Расследование дела в феврале 2020 года на контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин

Расследование дела в феврале 2020 года на контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин

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Сегодня, 20 января, исполнилось два года со дня смерти в больнице двухлетней Аделины Кинчаровой. Расследование дела до сих пор не завершено, сейчас ее семья ждет передачи дела в суд.

Представитель семьи Кинчаровых на условиях анонимности рассказал журналисту НГС, что предварительное следствие идет к завершающему этапу:

— В настоящее время следствие не затягивается, а, наоборот, принимаются все меры, чтобы сделать максимально быстро всё, учитывая те сроки, которые есть. Мы ознакомились с заключениями судебных экспертиз по уголовному делу. Позиция следствия и наша теперь близки, и, в принципе, изначально следствие должно быть на стороне потерпевших. Мы рассчитываем на дальнейшее понимание и скорейшее направление в суд.

Мама Аделины Елена Кинчарова надеется, что виновные по этому делу не останутся безнаказанными:

— Я хочу, чтобы скорее прошел суд, и чтобы все, кто бездействовал в ту ночь, были отстранены от работы и больше никогда не лечили детей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина сообщила журналисту НГС, что в настоящее время производство предварительного следствия по уголовному делу не завершено:

— В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 161 УПK РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению. Указанные данные могут быть переданы гласности лишь с разрешения следователя и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников судопроизводства.

19 января 2020 года Аделину Кинчарову из-за боли в животе отвезли в детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи на Красном проспекте. После УЗИ Аделине поставили под вопросом острую кишечную непроходимость, но, несмотря на опасный диагноз, вместе с мамой направили в другое медучреждение — детскую городскую клиническую больницу № 1 на Вертковской — с диагнозом «сахарный диабет» из-за подскочившего сахара в крови. Маме не разрешили остаться с дочкой в отделении реанимации, а утром сообщили, что дочь умерла.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2020 года по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Версии родителей и врачей о случившемся расходятся, в деле было много несостыковок (подробнее о них мы рассказывали здесь).

Ранее мы рассказывали 5 историй мам, у которых дети умерли в новосибирских больницах.

СЮЖЕТ

Смерть двухлетней АделиныСмерть двухлетней Аделины

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