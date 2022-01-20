Два года со смерти 2-летней Аделины Кинчаровой: на какой стадии расследование больничного инцидента

Сегодня, 20 января, исполнилось два года со дня смерти в больнице двухлетней Аделины Кинчаровой. Расследование дела до сих пор не завершено, сейчас ее семья ждет передачи дела в суд.

Представитель семьи Кинчаровых на условиях анонимности рассказал журналисту НГС, что предварительное следствие идет к завершающему этапу:



— В настоящее время следствие не затягивается, а, наоборот, принимаются все меры, чтобы сделать максимально быстро всё, учитывая те сроки, которые есть. Мы ознакомились с заключениями судебных экспертиз по уголовному делу. Позиция следствия и наша теперь близки, и, в принципе, изначально следствие должно быть на стороне потерпевших. Мы рассчитываем на дальнейшее понимание и скорейшее направление в суд.

