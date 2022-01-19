Повлияет ли уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии на Сибирь — мнение генконсула

Генеральный консул Германии в Сибири и на Дальнем Востоке Бернд Финке рассказал, какой будет его работа после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель. Она оставила свой пост в конце прошлого года после
— В Германии нет ограничений по поводу того, как долго федеральный канцлер может оставаться на своем посту. Накануне выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года, как раз был опрос, где Ангела Меркель оставалась самым популярным политиком. И если бы она принимала участие, то, скорее всего, она бы их выиграла, — уверен Бернд Финке. — Но не участвовать в выборах — это было личным решением Ангелы Меркель, которая сказала, что после стольких лет она больше не хочет. Мы не можем точно сказать сейчас, насколько смена правительства будет означать смену политики в отношении России и Сибири и Дальнего Востока.
Сейчас Финке располагает только общими положениями, которые будут распространяться и на Сибирь с Дальним Востоком:
— Это напоминает такой шпагат. С одной стороны, это совершенно ясные высказывания и критика внешней и внутренней политики России. По известным всем темам: Украина, Крым, Навальный, законодательство об иностранных агентах, региональные конфликты, например, как в Венесуэле, где Германия и ЕС — с одной стороны, а Россия представляет другую точку зрения. С другой стороны — мы живем в глобальном мире и можем решить какие-то вопросы только вместе: пандемия, энергетическая безопасность, климатические проблемы. Россия — большая страна, которая является членом Совета безопасности, поэтому нам нужен диалог. Нужно искать то, что нас объединяет, а не разделяет.
Также генконсул Германии рассказал о результатах исторической экспертизы выставки про Берлинскую стену, которая вызвала скандал в октябре 2021 года. Она проходила у кинотеатра «Победа». Ее потребовали демонтировать из-за искажения исторических фактов, что и было сделано.