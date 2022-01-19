Повлияет ли уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии на Сибирь — мнение генконсула

Генеральный консул Германии в Сибири и на Дальнем Востоке Бернд Финке рассказал, какой будет его работа после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель. Она оставила свой пост в конце прошлого года после 16 лет на этой должности.

— В Германии нет ограничений по поводу того, как долго федеральный канцлер может оставаться на своем посту. Накануне выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года, как раз был опрос, где Ангела Меркель оставалась самым популярным политиком. И если бы она принимала участие, то, скорее всего, она бы их выиграла, — уверен Бернд Финке. — Но не участвовать в выборах — это было личным решением Ангелы Меркель, которая сказала, что после стольких лет она больше не хочет. Мы не можем точно сказать сейчас, насколько смена правительства будет означать смену политики в отношении России и Сибири и Дальнего Востока.