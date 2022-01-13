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Вице-мэр Новосибирска назвал Омск крупнейшим мегаполисом Сибири на инаугурации главы города

Геннадий Захаров выступил на инаугурации Сергея Шелеста

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Геннадий Захаров является первым заместителем мэра Новосибирска

Геннадий Захаров является первым заместителем мэра Новосибирска

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В среду, 12 января, в Омске состоялась инаугурация нового главы города Сергея Шелеста. На церемонии его официального вступления в должность собрались первые лица, чиновники, бизнесмены и представители религиозных конфессий. Там побывал и первый заместитель мэра Новосибирска Генадий Захаров.

— Поздравляю вас от имени мэра, от имени новосибирцев вас прежде всего, Алексей Николаевич, и, конечно, всех омичей с вступлением в должность крупнейшего мегаполиса Сибири, нашего брата, можно сказать, города Омска, — сказал Геннадий Захаров во время своего выступления.

Он также вспомнил, что Омск и Новосибирск объединяет звание «Город трудовой доблести», которое города получили в 2020 году. А также напомнил об общей задаче — проведении молодежного чемпионата мира по хоккею — 2023.

В конце прошлой недели вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова забрала в Нижнем Новгороде символическую снежинку — Новосибирск получил титул «Новогодняя столица России».

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