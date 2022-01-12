Умерла одна из первых городских телеведущих Новосибирска Галина Целищева

11 января скончалась одна из первых дикторов новосибирского телевидения,
— Это невосполнимая потеря для родных, близких Галины Арсеньевны, для новосибирцев. Галина Арсеньевна останется в памяти всех, кто знал ее, помнит ее сюжеты и программы. Галина Арсеньевна прожила яркую жизнь, которую посвятила Новосибирску, семье и любимой профессии. Она была талантливым человеком и настоящим профессионалом, — цитирует мэра Анатолия Локтя пресс-центр мэрии Новосибирска.
Как сообщает Новосибирский краеведческий портал, Галина Арсеньевна родилась в 1933 году. Окончила НГПУ, после участия в конкурсе чтецов ее пригласили работать в Новосибирскую студию телевидения. С 1958 года ее зачислили в штат, где диктор вела лирические, музыкальные и детские передачи.
11 января также стало известно о смерти почетного ветерана железнодорожного транспорта Петра Мысика. Ему был 91 год.
Накануне в Доминикане скончался российский телеведущий Михаил Зеленский. По предварительным данным, причина смерти — инсульт.