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Умерла одна из первых городских телеведущих Новосибирска Галина Целищева

Она вела музыкальные, детские и лирические передачи

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Галина Арсеньевна начала работать диктором в <nobr class="_">50-х</nobr> годах

Галина Арсеньевна начала работать диктором в 50-х годах

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11 января скончалась одна из первых дикторов новосибирского телевидения, 88-летняя Галина Целищева.

— Это невосполнимая потеря для родных, близких Галины Арсеньевны, для новосибирцев. Галина Арсеньевна останется в памяти всех, кто знал ее, помнит ее сюжеты и программы. Галина Арсеньевна прожила яркую жизнь, которую посвятила Новосибирску, семье и любимой профессии. Она была талантливым человеком и настоящим профессионалом, — цитирует мэра Анатолия Локтя пресс-центр мэрии Новосибирска.

Как сообщает Новосибирский краеведческий портал, Галина Арсеньевна родилась в 1933 году. Окончила НГПУ, после участия в конкурсе чтецов ее пригласили работать в Новосибирскую студию телевидения. С 1958 года ее зачислили в штат, где диктор вела лирические, музыкальные и детские передачи.

11 января также стало известно о смерти почетного ветерана железнодорожного транспорта Петра Мысика. Ему был 91 год.

Накануне в Доминикане скончался российский телеведущий Михаил Зеленский. По предварительным данным, причина смерти — инсульт.

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