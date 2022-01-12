Новосибирская Росгвардия закупает партию «Кагоцела» — его обвиняли во влиянии на мужское здоровье

Журналист НГС отправил запрос в Росгвардию, чтобы узнать, для каких целей закупается этот препарат, для кого именно, в каких случаях он будет применяться, сколько подобных закупок было в 2019, 2020 и 2021 годах, почему для этих целей выбирается именно этот препарат, а не аналоги, и уточнял, ознакомлены ли они с результатами клинических исследований, в том числе с побочными действиями препарата. Но на все эти вопросы на шестой день с момента его отправления получил такой ответ:



— Государственные закупки лекарственных препаратов в Росгвардии осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

«Кагоцел» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) для медицинского применения на 2021 год в группе прочих противовирусных. Патент на него принадлежат компании ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (РФ). В марте 2020 года Департамент здравоохранения Москвы публиковал пособие по лечению и профилактике коронавирусной инфекции и в числе прочих иммунотропных препаратов, оказывающих противовирусное действие, для профилактики COVID-19, перечислял «Кагоцел». Но в последней версии методических рекомендаций Минздрава РФ от 27 декабря 2021 года название этого лекарственного препарата не встречается.