СГК устранила аварию на тепломагистрали в Ленинском районе — когда жителям дадут тепло

Сегодня вечером, 10 января, завершен ремонт тепломагистрали на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).
— Наша бригада завершила ремонт тепломагистрали по улице Котовского. Заменили 4 метра поврежденной трубы. С 22:30 трубопровод включен в работу, в ближайшие часы теплоноситель начнет поступать в дома, — сказано в официальном сообщении. В компании уточнили, что речь идет приблизительно о паре часов.
Ранее жителям обещали восстановить теплоснабжение к 04:00 11 января.
Авария произошла сегодня утром, 10 января, в районе дома
Вечером 7 января часть улицы обрушилась в центре Новосибирска из-за аварии на теплосети — движение по улице было закрыто, от теплоснабжения отключили 58 домов. По факту инцидента прокуратура НСО проводит проверку.