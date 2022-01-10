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СГК устранила аварию на тепломагистрали в Ленинском районе — когда жителям дадут тепло

Из-за разрыва трубопровода без теплоснабжения остались 46 зданий

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Возраст трубы, на которой произошел разрыв, превышает 50 лет

Возраст трубы, на которой произошел разрыв, превышает 50 лет

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Сегодня вечером, 10 января, завершен ремонт тепломагистрали на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).

— Наша бригада завершила ремонт тепломагистрали по улице Котовского. Заменили 4 метра поврежденной трубы. С 22:30 трубопровод включен в работу, в ближайшие часы теплоноситель начнет поступать в дома, — сказано в официальном сообщении. В компании уточнили, что речь идет приблизительно о паре часов.

Ранее жителям обещали восстановить теплоснабжение к 04:00 11 января.

Авария произошла сегодня утром, 10 января, в районе дома № 20 на улице Котовского. В зоне отключения оказались 46 зданий, включая социальные объекты.

Вечером 7 января часть улицы обрушилась в центре Новосибирска из-за аварии на теплосети — движение по улице было закрыто, от теплоснабжения отключили 58 домов. По факту инцидента прокуратура НСО проводит проверку.

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СГКтеплоснабжение
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