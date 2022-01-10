Новосибирец заказал торт в виде коронавируса, чтобы победить его поеданием. Мы узнали, какой он на вкус

Новосибирский кондитер Марина Романова выполнила необычный заказ: ее попросили сделать торт в виде коронавируса. Заказчик объяснил, что собирается таким образом бороться с инфекцией.

— Мужчина сказал, что если традиционными способами ковид победить не могут, то он победит его поеданием, — рассказала НГС кондитер.