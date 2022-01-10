Новосибирец заказал торт в виде коронавируса, чтобы победить его поеданием. Мы узнали, какой он на вкус

Новосибирский кондитер Марина Романова выполнила необычный заказ: ее попросили сделать торт в виде коронавируса. Заказчик объяснил, что собирается таким образом бороться с инфекцией.
— Мужчина сказал, что если традиционными способами ковид победить не могут, то он победит его поеданием, — рассказала НГС кондитер.
Марина Романова рассказала, что необычный заказ решили делать на основе торта «Сникерс», покрыв его шоколадным ганашем и велюром и украсив его карамельным декором:
— Заказ выполняла я одна в два этапа, которые заняли два дня. Торт весом
Свое имя заказчик предпочел не афишировать, но уточнил, что собирается съесть торт один, хотя, возможно, к нему присоединится кто-нибудь еще. Торт был выполнен в середине декабря.
Перед Новым годом новосибирская кондитерская вынесла во двор плюшевых мишек, с которыми можно фотографироваться. И с тех пор новосибирцы периодически выстраиваются в очередь ради атмосферных фото.