Аварию на теплосети в центре Новосибирска устранили. Когда заделают дыру в дороге?

Минувшим вечером в центре Новосибирска на Чаплыгина из-за разрыва трубы с горячей водой обвалилась часть автомобильной дороги. В ночь с 7 на 8 января без отопления остались 117 зданий. СГК сообщила, что на данный момент аварию уже устранили.
Еще днем в телеграм-канале СГК сообщали, что в 11 часов 30 минут для основной части жилых домов (за исключением семи) восстановили теплоснабжение. В ходе ремонта заменили 4,5 метра поврежденной трубы. Но при запуске теплотрассы рядом возник еще один небольшой дефект. Его исправили позднее.
— Работы на трубопроводе по ул. Чаплыгина завершили, теплосеть включена в работу в
Однако там уточнили, что проезд на этом участке дороги останется закрытым около 10 дней — «до завершения всех работ и благоустройства в зимнем варианте». Финальное благоустройство будет возможно весной при наступлении теплой погоды, пояснили в СГК.
Инцидент с этой коммунальной аварией заинтересовал прокуратуру Новосибирской области. Она начала проверку и пообещала проверить соблюдение законодательства эксплуатирующей тепловые сети организацией и подрядной организацией.
В октябре в Новосибирске обвалился асфальт на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. Под землю ушли два автомобиля, которые были припаркованы вдоль дороги, — красный «Ниссан» и серая «Тойота». На то, чтобы достать машины, ушло около двух часов. Мы публиковали кадры спасательной операции.