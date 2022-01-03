Новосибирец снял туманность, похожую на голову коня — показываем кадры

— Мини-ПК, астрономический специальный компьютер небольшой. Его выпускает китайская компания — производитель камер. На нем сразу стоит необходимая программа. К нему подключаются все камеры — это сложный процесс. Этот компьютер управляет всем и передает все данные мне в смартфон по вай-фаю. Получается, что я сижу и управляю любым углом своего телескопа удаленно, — подробно рассказал Алексей, как работает его новое оборудование.

В пятницу, 3 декабря, новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сумел сфотографировать комету С/2021 А1 Leonard, а также шаровое скопление М3 в созвездии Гончие Псы, которое находится в 34 тысячах световых лет от Земли.

