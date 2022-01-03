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Новосибирец снял туманность, похожую на голову коня — показываем кадры

Сделать снимки астрофотографу удалось проще, чем обычно, благодаря новому оборудованию

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Снимки сделали прошлой ночью

Снимки сделали прошлой ночью

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимки туманности Конская голова в Орионе. Итогами этой работы он поделился в своем Instagram.

Астрофотограф уточнил, что сделал снимки вчера ночью за Новосибирском, когда тестировал новое удобное оборудование, а эту туманность выбрал случайно. С новой установкой делать снимки, по признанию Алексея, стало гораздо проще. На этот раз ему не пришлось стоять несколько часов на морозе и в снегу. Красивые кадры удалось сделать прямо из дома.

Кадры делались с 5-минутной выдержкой на протяжении трех часов

Кадры делались с 5-минутной выдержкой на протяжении трех часов

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Туманность удалось запечатлеть из Плотниково, пояснил астрофотограф. Они делались с 5-минутной выдержкой на протяжении трех часов. Всего было сделано 36 кадров.

— Мини-ПК, астрономический специальный компьютер небольшой. Его выпускает китайская компания — производитель камер. На нем сразу стоит необходимая программа. К нему подключаются все камеры — это сложный процесс. Этот компьютер управляет всем и передает все данные мне в смартфон по вай-фаю. Получается, что я сижу и управляю любым углом своего телескопа удаленно, — подробно рассказал Алексей, как работает его новое оборудование.

В пятницу, 3 декабря, новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сумел сфотографировать комету С/2021 А1 Leonard, а также шаровое скопление М3 в созвездии Гончие Псы, которое находится в 34 тысячах световых лет от Земли.

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астрофотографиятуманность
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