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Тема дняКуда можно сливать отходы в Новосибирске. Карта
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Вице-мэр Новосибирска поздравила горожан с Новым годом в забавной шапке с оленем

Анна Терешкова выложила видео в своем Instagram

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За час пост собрал более тысячи просмотров

За час пост собрал более тысячи просмотров

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В четверг, 20 декабря, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выложила на своей странице в Instagram пост с видео, на котором она стоит в забавной шапке с оленем с движущимися ушами.

— Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом! Будьте счастливы! Любите и будьте любимыми! И чтобы вас не покидало чувство юмора! И еще: на горках я каталась в свой отпуск, — подписала пост вице-мэр.

На кадрах видно, как Анна Терешкова улыбается и нажимает на «лапки» шапки, от чего уши на ней загибаются. За час пост набрал больше тысячи просмотров.

Сегодня в Новосибирске открылся ежегодный ледовый городок на Михайловской набережной. Горки проверили пресс-секретарь мэра и Анна Терешкова.

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Анна Терешковавице-мэрпоздравление
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