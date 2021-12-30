Вице-мэр Новосибирска поздравила горожан с Новым годом в забавной шапке с оленем

В четверг, 20 декабря, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выложила на своей странице в Instagram пост с видео, на котором она стоит в забавной шапке с оленем с движущимися ушами.
— Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом! Будьте счастливы! Любите и будьте любимыми! И чтобы вас не покидало чувство юмора! И еще: на горках я каталась в свой отпуск, — подписала пост вице-мэр.
На кадрах видно, как Анна Терешкова улыбается и нажимает на «лапки» шапки, от чего уши на ней загибаются. За час пост набрал больше тысячи просмотров.
Сегодня в Новосибирске открылся ежегодный ледовый городок на Михайловской набережной. Горки проверили пресс-секретарь мэра и Анна Терешкова.