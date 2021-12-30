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Деды Морозы спустились на веревках с крыши к пациентам детской больницы в Новосибирске

Главврач пообещал смягчить режим и дать возможность детям встретить праздник с кем-то из родителей

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Сейчас в больнице находится 120 пациентов

Сейчас в больнице находится 120 пациентов

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Курсанты военизированного спасательного отряда «Северный Волк» в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши детская больницы скорой помощи, чтобы через окна поздравить пациентов с наступающим Новым годом.

Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий сказал, что сейчас в учреждении находится 120 детей, завтра, в Новый год, планируют оставить около 80 пациентов.

В больнице уже были деды морозы, но спускающиеся с крыши — впервые

В больнице уже были деды морозы, но спускающиеся с крыши — впервые

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— Мы поддержали предложение Минздрава провести эту акцию на нашей площадке: решили, что это будет хороший новогодний подарок для детей, потому что их праздник будет омрачен нахождением в больнице. У нас уже были деды морозы в декабре, но впервые они постучались не в дверь палаты, а в окошко. Мы максимально пытаемся создавать позитивные условия для детей разными путями — игрушки дарим, дедов морозов приглашаем. Понятно, что наша главная цель — это их скорее вылечить, но, тем не менее, психо-эмоциальный настрой тоже важен. Мы хотим, чтобы эти ребятишки оказались дома хотя бы к Рождеству, — рассказал журналисту НГС Ростислав Заблоцкий.

В акции участвовало три альпиниста

В акции участвовало три альпиниста

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Он также отметил, что условия нахождения в больнице завтра смягчат и позволят детям встречать Новый год с мамами и папами — с одним из родителей:

— Смягчим условия по режиму: никто не заставит детей ложиться спать в 21–22. Будем встречать Новый год.

Деды Морозы собрали у детей письма, которые они писали волшебнику

Деды Морозы собрали у детей письма, которые они писали волшебнику

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Руководитель военизированного спасательного отряда «Северный Волк» Роман Быков подчеркнул, что, к сожалению, дети остаются не по своей воле в медицинском учреждении и многие из них теряют праздник:

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— Конечно, может, любой человек подойди и вручить конфеты, но интереснее, когда это делает Дед Мороз и когда это происходит в виде чуда: он спускается сверху. Именно сделать чудо и праздник и хотели наши волшебники — Владимир, Евгений и Вениамин.

31 декабря в больнице планируют оставить около 80 детей

31 декабря в больнице планируют оставить около 80 детей

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Роман Быков добавил, что курсанты собрали письма для Деда Мороза, которые написали пациенты больницы.

Роман Быков считает, что поздравление от Деда Мороза через окно похоже на чудо

Роман Быков считает, что поздравление от Деда Мороза через окно похоже на чудо

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Дети радостно приветсвовали дедов морозов и фотографировали

Дети радостно приветсвовали дедов морозов и фотографировали

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Ранее мы рассказывали, что по Новосибирску проехался светящийся автобус с подарками — он тоже поздравлял маленьких пациентов.

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