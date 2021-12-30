Деды Морозы спустились на веревках с крыши к пациентам детской больницы в Новосибирске

— Мы поддержали предложение Минздрава провести эту акцию на нашей площадке: решили, что это будет хороший новогодний подарок для детей, потому что их праздник будет омрачен нахождением в больнице. У нас уже были деды морозы в декабре, но впервые они постучались не в дверь палаты, а в окошко. Мы максимально пытаемся создавать позитивные условия для детей разными путями — игрушки дарим, дедов морозов приглашаем. Понятно, что наша главная цель — это их скорее вылечить, но, тем не менее, психо-эмоциальный настрой тоже важен. Мы хотим, чтобы эти ребятишки оказались дома хотя бы к Рождеству, — рассказал журналисту НГС Ростислав Заблоцкий.