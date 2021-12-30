Деды Морозы спустились на веревках с крыши к пациентам детской больницы в Новосибирске

Курсанты военизированного спасательного отряда «Северный Волк» в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши детская больницы скорой помощи, чтобы через окна поздравить пациентов с наступающим Новым годом.
Главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий сказал, что сейчас в учреждении находится 120 детей, завтра, в Новый год, планируют оставить около 80 пациентов.
— Мы поддержали предложение Минздрава провести эту акцию на нашей площадке: решили, что это будет хороший новогодний подарок для детей, потому что их праздник будет омрачен нахождением в больнице. У нас уже были деды морозы в декабре, но впервые они постучались не в дверь палаты, а в окошко. Мы максимально пытаемся создавать позитивные условия для детей разными путями — игрушки дарим, дедов морозов приглашаем. Понятно, что наша главная цель — это их скорее вылечить, но, тем не менее, психо-эмоциальный настрой тоже важен. Мы хотим, чтобы эти ребятишки оказались дома хотя бы к Рождеству, — рассказал журналисту НГС Ростислав Заблоцкий.
Он также отметил, что условия нахождения в больнице завтра смягчат и позволят детям встречать Новый год с мамами и папами — с одним из родителей:
— Смягчим условия по режиму: никто не заставит детей ложиться спать в 21–22. Будем встречать Новый год.
Руководитель военизированного спасательного отряда «Северный Волк» Роман Быков подчеркнул, что, к сожалению, дети остаются не по своей воле в медицинском учреждении и многие из них теряют праздник:
СЮЖЕТ
— Конечно, может, любой человек подойди и вручить конфеты, но интереснее, когда это делает Дед Мороз и когда это происходит в виде чуда: он спускается сверху. Именно сделать чудо и праздник и хотели наши волшебники — Владимир, Евгений и Вениамин.
Роман Быков добавил, что курсанты собрали письма для Деда Мороза, которые написали пациенты больницы.
Ранее мы рассказывали, что по Новосибирску проехался светящийся автобус с подарками — он тоже поздравлял маленьких пациентов.