«Это последнее, что ты ожидаешь увидеть»: новосибирец сделал тату с QR-кодом — куда он ведет

Житель Новосибирска Никита Неустроев сделал себе татуировку в виде QR-кода. Работу выполнил тату-мастер студии «ЕБШ» Александр Труш.

— Идея придумана его тату-мастером Александром Трушем. Идея пришла, когда все кругом начали говорить только про QR-коды, вот Никита и решил это событие отметить с юмором. Видео было выбрано, потому что это последнее, что ты ожидаешь увидеть, когда сканируешь QR-код, — рассказал НГС совладелец тату-студии «ЕБШ» Кирилл Василюк.