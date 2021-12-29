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«Это последнее, что ты ожидаешь увидеть»: новосибирец сделал тату с QR-кодом — куда он ведет

Работу выполнил тату-мастер студии «ЕБШ»

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Никита Неустроев работает в одном из баров в центре Новосибирска

Никита Неустроев работает в одном из баров в центре Новосибирска

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Житель Новосибирска Никита Неустроев сделал себе татуировку в виде QR-кода. Работу выполнил тату-мастер студии «ЕБШ» Александр Труш.

— Идея придумана его тату-мастером Александром Трушем. Идея пришла, когда все кругом начали говорить только про QR-коды, вот Никита и решил это событие отметить с юмором. Видео было выбрано, потому что это последнее, что ты ожидаешь увидеть, когда сканируешь QR-код, — рассказал НГС совладелец тату-студии «ЕБШ» Кирилл Василюк.

Также совладелец студии рассказал, как можно будет поступить, если видео будет удалено и QR-код станет неактуален.

— Никита — друг студии «ЕБШ», у него есть абонемент, поэтому в любой момент мы сможем удалить тату лазером и переделать в любое другое тату.

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