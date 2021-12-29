СГК поставила необычные батареи в зоопарке Новосибирска — на одной можно сидеть, на другой греть руки

В Новосибирском зоопарке установили теплые кубы, чтобы греть руки во время прогулок. Их установкой занималась компания СГК 25 декабря.
Как рассказала представитель компании Ольга Алексеева, арт-объект установлен в продолжение проекта компании #За_живое. Проект #за_живое направлен на поддержку приютов для животных. На боксе отображен QR-код социальных сетей приюта. Каждый посетитель может пройти по нему.
— Рукогрелка выполнена с двумя рядами отверстий: для взрослых и детей. Там подается теплый воздух. Он специально расположен посередине зоопарка, чтобы, кто замерз, мог подойти, — рассказала Ольга Алексеева.
Площадка расположена у белых медведей. Работать она будет до февраля. Рядом с кубом для рук стоит теплый куб, на котором можно посидеть.
На днях в Березовой роще будет установлен еще один объект. Но пока не раскрывается, что именно там будет.
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