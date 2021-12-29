Слава Степанов снял с высоты новогодний Новосибирск — на фото попали скандальный каток и зеленый НОВАТ

Новосибирский фотограф Слава Степанов снял новогодний Новосибирск с высоты. На фото можно увидеть тот самый каток в форме ракеты, НОВАТ и другие украшенные здания.

— Заметно, что в этом году Новосибирск меньше украшен, чем в прошлом году. По крайней мере, Театральный сквер — точно. Декоративные элементы, которые в прошлом году были установлены по бокам от катка, — их сейчас нет. Это были такие световые гнезда. Я их не заметил, — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов. — Хорошо светятся мэрия и Краеведческий музей. Если оценивать Новосибирск в сравнении с другими городами, такими как Нижний Новгород или Казань — я уже не говорю о Питере и Москве, — то мне кажется, что наш город украшен недостаточно.