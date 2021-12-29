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Слава Степанов снял с высоты новогодний Новосибирск — на фото попали скандальный каток и зеленый НОВАТ

Фотограф отметил, что город в этом году украшен не так ярко, как в прошлом

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Сверху площадь смотрится нарядно

Сверху площадь смотрится нарядно

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Новосибирский фотограф Слава Степанов снял новогодний Новосибирск с высоты. На фото можно увидеть тот самый каток в форме ракеты, НОВАТ и другие украшенные здания.

— Заметно, что в этом году Новосибирск меньше украшен, чем в прошлом году. По крайней мере, Театральный сквер — точно. Декоративные элементы, которые в прошлом году были установлены по бокам от катка, — их сейчас нет. Это были такие световые гнезда. Я их не заметил, — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов. — Хорошо светятся мэрия и Краеведческий музей. Если оценивать Новосибирск в сравнении с другими городами, такими как Нижний Новгород или Казань — я уже не говорю о Питере и Москве, — то мне кажется, что наш город украшен недостаточно.

А вы согласны с тем, что Новосибирск украшен недостаточно?

Краеведческий музей тоже старается создать праздничную атмосферу

Краеведческий музей тоже старается создать праздничную атмосферу

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Предновогодние пробки освещают город

Предновогодние пробки освещают город

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Мэрия Новосибирска выглядит нарядно

Мэрия Новосибирска выглядит нарядно

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Театр смотрится мистически с такой подсветкой

Театр смотрится мистически с такой подсветкой

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Каток, который прославил Новосибирск на всю Россию

Каток, который прославил Новосибирск на всю Россию

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Хотелось бы больше ярких красок

Хотелось бы больше ярких красок

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Ресторанный дворик тоже украсили

Ресторанный дворик тоже украсили

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Правительство НСО ярко светится

Правительство НСО ярко светится

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А вы уже погуляли на площади Ленина?

А вы уже погуляли на площади Ленина?

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Ранее мы показывали, как выглядит новогодняя подсветка на оперном театре и как к Новому году готовятся питомцы наших читателей.

Слава Степанов также побывал в новогодней столице России — Нижнем Новгороде. По словам фотографа, визуально очень сильно отличается от Новосибирска.

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НОВАТСлава Степановскандальный каток
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