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В Новосибирске предпринимателя, срубившего аллею возле ТЦ, заставят оплатить высадку деревьев

На нарушителя составлен административный протокол

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Аллею вырубили на прошлой неделе

Аллею вырубили на прошлой неделе

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В Новосибирске предпринимателю, который на прошлой неделе вырубил аллею в Заельцовском районе на улице Кропоткина, придется заплатить за высадку деревьев. В мэрии сообщили, что по данному факту в отношении нарушителя составлен административный протокол.

— На прошлой неделе на Кропоткина, в районе здания № 118 индивидуальный предприниматель, которому Управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска было выдано разрешение на снос шести деревьев и омолаживающую обрезку 27 деревьев с оплатой восстановительной стоимости более 28 тысяч рублей, снес все 33 дерева. На этом месте планируется обустройство парковки, — сообщили в пресс-службе.

На совещании администрации Центрального округа было решено, что нарушитель оплатит стоимость зеленых насаждений за снесенные без разрешения деревья, а также разработает проект по благоустройству территории. Работы должны быть выполнены до 1 мая 2022 г.

— Этому же предпринимателю Управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска было выдано разрешение на снос четырех деревьев и омолаживающую обрезку 18 деревьев с оплатой восстановительной стоимости более 20 тысяч рублей у здания на улице Кропоткина, 203 для обустройства остановочного павильона. По этому разрешению работы в этом году не будут проводиться, — добавили в мэрии.

В прошлую пятницу мэр Анатолий Локоть сообщил, что по данной ситуации ведется расследование. Однако жители города в воскресенье, 26 декабря, заметили, что работы на данном участке ведутся, несмотря на обещание главы города.

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