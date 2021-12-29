«По дому ходят женщины и берут мазки»: жители Русской испугались «омикрона» — Роспотребнадзор всё опроверг

Роспотребнадзор Новосибирской области опроверг появления штамма ковида «омикрон» на территории региона.
Появление нового штамма коронавируса в Новосибирске жители Шлюза обсуждали на прошедших выходных.
— Два человека, у которых родители живут в новом доме на улице Русской, рассказали мне в пятницу независимо друг от друга, что им позвонили родители и сказали, что по дому ходят женщины и берут мазки, так как у кого-то из жителей дома якобы выявлен африканский штамм коронавируса — «омикрон». Номер дома не знаю, фамилии знакомых не скажу. Других подробностей у меня нет, - так ситуацию журналисту НГС описала читательница Анна.
В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС посоветовали обратиться в Роспотребнадзор (несмотря на то, что штаммами занимается это ведомство, именно сотрудники учреждений Минздрава берут мазки у пациентов, — Прим. ред.).
В Роспотребнадзоре Новосибирской области журналисту НГС ответили следующее:
— Действительно, в одном из домов Советского района проводились регламентированные противоэпидемические мероприятия по случаю регистрации заболевания COVID-19. На сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения нового штамма SARS-CoV-2 «омикрон» на территории Новосибирской области нет.
Ранее мы рассказывали, что как «Вектор» сейчас изучает, как «омикрон» ускользает от поствакцинальных антител.