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«По дому ходят женщины и берут мазки»: жители Русской испугались «омикрона» — Роспотребнадзор всё опроверг

Новый штамм ковида не зарегистрирован в НСО

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В регионе зарегистрировано более 93 тысяч случаев коронавируса

В регионе зарегистрировано более 93 тысяч случаев коронавируса

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Роспотребнадзор Новосибирской области опроверг появления штамма ковида «омикрон» на территории региона.

Появление нового штамма коронавируса в Новосибирске жители Шлюза обсуждали на прошедших выходных.

— Два человека, у которых родители живут в новом доме на улице Русской, рассказали мне в пятницу независимо друг от друга, что им позвонили родители и сказали, что по дому ходят женщины и берут мазки, так как у кого-то из жителей дома якобы выявлен африканский штамм коронавируса — «омикрон». Номер дома не знаю, фамилии знакомых не скажу. Других подробностей у меня нет, - так ситуацию журналисту НГС описала читательница Анна.

В Минздраве Новосибирской области журналисту НГС посоветовали обратиться в Роспотребнадзор (несмотря на то, что штаммами занимается это ведомство, именно сотрудники учреждений Минздрава берут мазки у пациентов, — Прим. ред.).

В Роспотребнадзоре Новосибирской области журналисту НГС ответили следующее:

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— Действительно, в одном из домов Советского района проводились регламентированные противоэпидемические мероприятия по случаю регистрации заболевания COVID-19. На сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения нового штамма SARS-CoV-2 «омикрон» на территории Новосибирской области нет.

Ранее мы рассказывали, что как «Вектор» сейчас изучает, как «омикрон» ускользает от поствакцинальных антител.

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