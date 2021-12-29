Дом колючих: история новосибирца, собравшего 828 ежей — показываем его коллекцию

— Мы его назвали пан Ёженем под впечатлением от песни «Йожин с бажин». Она была написана в 7 0-х и особую популярность обрела в 2 000-х . «Йожин с бажин» — это чудовище с болот, конечно, а не ёж. Но звучало очень похоже. А так как игрушка очень часто путешествовала с нами в Чехию, поэтому он пан, — улыбается Ренат. — У ежей очень позитивный пиар. Не помню ни одной сказки, чтобы ёж был отрицательным персонажем. Он всегда положительный персонаж, хотя многое про них неправда. Про яблоки, например. Ежи не едят яблоки, но их постоянно с ними на спине рисуют. Так-то ежи, конечно, хищники и довольно страшные звери, но пиар у них действительно прекрасный.

Пан Ёжень объездил с семьей больше 16 стран. У него есть своя страница в Instagram, где он рассказывает о своих приключениях. С необычным ежом фотографируются и знаменитости. Среди них — телеведущий Александр Гудков, актриса Юлия Ахмедова, известный «болельщик биатлона» Норберт Штарке.