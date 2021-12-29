Дом колючих: история новосибирца, собравшего 828 ежей — показываем его коллекцию

Новосибирец Ренат Актуганов — коллекционер ежей. Вместе с женой Еленой за 10 лет ему удалось собрать 828 экземпляров. Мужчина ведет каталог и мечтает организовать музей ежа, когда выйдет на пенсию. А всё началось с забавной мягкой игрушки. Ее зовут пан Ёжень, у него собственный Instagram, и с ним фотографируются знаменитости. Мы побывали в квартире, где на квадратный метр приходятся десятки колючих жителей.
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Коллекция семьи Актугановых началась с забавного ежа с выпученными глазками и очень выразительной мордочкой.
— Мы его назвали пан Ёженем под впечатлением от песни «Йожин с бажин». Она была написана в 7
Пан Ёжень объездил с семьей больше 16 стран. У него есть своя страница в Instagram, где он рассказывает о своих приключениях. С необычным ежом фотографируются и знаменитости. Среди них — телеведущий Александр Гудков, актриса Юлия Ахмедова, известный «болельщик биатлона» Норберт Штарке.
— У нас есть такое понятие — «пошел по ежа». Куда-нибудь за рубеж приехал, и обязательно идешь на рыночки, в антикварные магазины. Какого-нибудь интересного ежа найдешь, — смеется Ренат.
В его коллекции ежи самых разных размеров и предназначений. Есть совсем крошки, которых и пальцами трудно удержать, и гигантские игрушки, совсем старые, еще советских времен и сделанные под заказ фигурки.
Семья особо гордится коллекцией ежей Мекки.
— В ГДР была такая семья ежей Мекки в мультфильмах. Была куча открыток с ними, игрушек. Мои друзья опять заморочились, в Германии у какого-то коллекционера выкупили целую коллекцию. Они точно 5
Он добавил, что перед семьей не стоит задача — собрать как можно больше ежей. Интерес именно в необычных экземплярах.
— Я не хочу скупать всех ежей в мире. Они должны быть разные. Понятно, что можно прийти в один магазин и купить 150 ежей из бронзы и успокоиться. Но нет. Они должны как-то отличаться.
Друзья поддерживают семью и стараются дарить им самых необычных ежей. Ренат и Елена надеются, что в будущем смогут открыть музей. Сколько стоит коллекция — никто не считал.
— Она нисколько не стоит. Тут нет каких-то безумно дорогих ежей. Ежа Фаберже здесь нет. Думаю, что продать это невозможно, да и нет такой задачи. Я точно знаю, какой еж, кроме подаренных, самый дешевый — его я купил на блошином рынке всё в той же Праге. Стоил он одну крону, потому что меньше денег там сейчас нет. А одна крона — это 2,5 рубля, — смеется Ренат. — Это все-таки коллекция пока граничит со здравым смыслом, и покупать ежей за 10 тысяч рублей я точно не буду.
Пока ежи размещаются в квартире, но Ренат опасается, что скоро придется съезжать.
— Понятно, что если их будет 2000 — я буду очень горд, хотя я не знаю, где их еще размещать. Придется, видимо, съезжать с этой квартиры. Но задачи какой-то конкретной по цифрам нет. В будущем, я надеюсь, когда-нибудь на пенсии, когда нам совсем нечего будет делать — мы с Леной откроем какой-нибудь музей ежа. Если будут силы и возможности, — добавил мужчина.
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