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Дом колючих: история новосибирца, собравшего 828 ежей — показываем его коллекцию

Всё началось 10 лет назад с забавного пана Ёженя и чешской песни

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Новосибирец Ренат Актуганов вместе с женой Еленой уже 10 лет собирают коллекцию

Новосибирец Ренат Актуганов вместе с женой Еленой уже 10 лет собирают коллекцию

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Новосибирец Ренат Актуганов коллекционер ежей. Вместе с женой Еленой за 10 лет ему удалось собрать 828 экземпляров. Мужчина ведет каталог и мечтает организовать музей ежа, когда выйдет на пенсию. А всё началось с забавной мягкой игрушки. Ее зовут пан Ёжень, у него собственный Instagram, и с ним фотографируются знаменитости. Мы побывали в квартире, где на квадратный метр приходятся десятки колючих жителей.

Посмотрите нашу видеоэкскурсию.

Коллекция семьи Актугановых началась с забавного ежа с выпученными глазками и очень выразительной мордочкой.

— Мы его назвали пан Ёженем под впечатлением от песни «Йожин с бажин». Она была написана в 70-х и особую популярность обрела в 2000-х. «Йожин с бажин» — это чудовище с болот, конечно, а не ёж. Но звучало очень похоже. А так как игрушка очень часто путешествовала с нами в Чехию, поэтому он пан, — улыбается Ренат. — У ежей очень позитивный пиар. Не помню ни одной сказки, чтобы ёж был отрицательным персонажем. Он всегда положительный персонаж, хотя многое про них неправда. Про яблоки, например. Ежи не едят яблоки, но их постоянно с ними на спине рисуют. Так-то ежи, конечно, хищники и довольно страшные звери, но пиар у них действительно прекрасный.

Пан Ёжень объездил с семьей больше 16 стран. У него есть своя страница в Instagram, где он рассказывает о своих приключениях. С необычным ежом фотографируются и знаменитости. Среди них — телеведущий Александр Гудков, актриса Юлия Ахмедова, известный «болельщик биатлона» Норберт Штарке.

— У нас есть такое понятие — «пошел по ежа». Куда-нибудь за рубеж приехал, и обязательно идешь на рыночки, в антикварные магазины. Какого-нибудь интересного ежа найдешь, — смеется Ренат.

В его коллекции ежи самых разных размеров и предназначений. Есть совсем крошки, которых и пальцами трудно удержать, и гигантские игрушки, совсем старые, еще советских времен и сделанные под заказ фигурки.

Ежиная матрешка

Ежиная матрешка

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Этот ёж — копия Рената, когда тот ломал руку, и сделан специально для него

Этот ёж — копия Рената, когда тот ломал руку, и сделан специально для него

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В коллекции много необычных игрушек

В коллекции много необычных игрушек

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Друзья Рената нарисовали пана Ёженя в стиле венецианского дожа

Друзья Рената нарисовали пана Ёженя в стиле венецианского дожа

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Самый крошечный еж в коллекции. И да, у него яблочко

Самый крошечный еж в коллекции. И да, у него яблочко

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Семья особо гордится коллекцией ежей Мекки.

— В ГДР была такая семья ежей Мекки в мультфильмах. Была куча открыток с ними, игрушек. Мои друзья опять заморочились, в Германии у какого-то коллекционера выкупили целую коллекцию. Они точно 50-х годов, потому что целлулоидные. Они дарили сначала по одной. Полвечера дарили. И выяснилось, что их 87 штук! Под них пришлось делать отдельный шкаф. Они все разные. Там есть трубочисты, морячки. И все разной степени сохранности, — объяснил Ренат.

Он добавил, что перед семьей не стоит задача — собрать как можно больше ежей. Интерес именно в необычных экземплярах.

— Я не хочу скупать всех ежей в мире. Они должны быть разные. Понятно, что можно прийти в один магазин и купить 150 ежей из бронзы и успокоиться. Но нет. Они должны как-то отличаться.

От такого количества ежей можно опешить

От такого количества ежей можно опешить

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Для ежиной семейки Мекки пришлось делать отдельную полку

Для ежиной семейки Мекки пришлось делать отдельную полку

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Гламурный еж

Гламурный еж

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Еж — фотограф

Еж — фотограф

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Друзья поддерживают семью и стараются дарить им самых необычных ежей. Ренат и Елена надеются, что в будущем смогут открыть музей. Сколько стоит коллекция — никто не считал.

— Она нисколько не стоит. Тут нет каких-то безумно дорогих ежей. Ежа Фаберже здесь нет. Думаю, что продать это невозможно, да и нет такой задачи. Я точно знаю, какой еж, кроме подаренных, самый дешевый — его я купил на блошином рынке всё в той же Праге. Стоил он одну крону, потому что меньше денег там сейчас нет. А одна крона — это 2,5 рубля, — смеется Ренат. — Это все-таки коллекция пока граничит со здравым смыслом, и покупать ежей за 10 тысяч рублей я точно не буду.

Пока ежи размещаются в квартире, но Ренат опасается, что скоро придется съезжать.

— Понятно, что если их будет 2000 — я буду очень горд, хотя я не знаю, где их еще размещать. Придется, видимо, съезжать с этой квартиры. Но задачи какой-то конкретной по цифрам нет. В будущем, я надеюсь, когда-нибудь на пенсии, когда нам совсем нечего будет делать — мы с Леной откроем какой-нибудь музей ежа. Если будут силы и возможности, — добавил мужчина.

«Ходоки у Ёженя» были сделаны на заказ

«Ходоки у Ёженя» были сделаны на заказ

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Вы бы надели такие серьги?

Вы бы надели такие серьги?

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Надеемся, что они ничего не замышляют

Надеемся, что они ничего не замышляют

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Немного новогоднего настроения

Немного новогоднего настроения

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Такого ежа лучше не трогать

Такого ежа лучше не трогать

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В прошлом году НГС рассказывал, что в домашней коллекции сибирячки Анастасии Чайки — больше 500 Barbie, от дорогих коллекционных образцов до классических кукол из 90-х. Мы заглянули домой к жительнице Новосибирска, которая однажды мечтает открыть собственный музей Барби.

Другой герой, Иван Лапин — известный далеко за пределами Новосибирска пимокат. Он родился и вырос в Академгородке и долгое время успешно занимался торговлей, но 12 лет назад его бизнес зашел в тупик. Так он начал постепенно изучать пимокатное мастерство. Купил овец, построил хозяйство и даже открыл собственный музей.

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Новосибирскежколлекция
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